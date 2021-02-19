Yıllardır uygulanan projenin bir sonraki aşaması olan üretime ilk kez geçen yıl başladıklarını ve elde ettikleri sebzeleri Aydınlılar ve İzmirlilerle paylaşmanın mutluluğunu bu yıl da yaşadıklarını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmak günümüzün büyük sorunlarından bir tanesi. Tarım kenti Aydın'da kırsal kalkınmaya destek vermenin yanı sıra atalarımızdan miras kalan tohumlara da sahip çıkıyoruz." dedi.
Çerçioğlu, şunları söyledi: Bu tohumlardan elde edilen sağlıklı ve güvenilir sebzeleri de aracıları aradan çıkararak Halk Ege Et marketlerinde vatandaşlarımızın beğenisine sunuyoruz. Aydın'ın geleneksel tarım uygulamalarıyla elde edilen sağlıklı ve güvenilir gıda konusunda da ilk sırada yer almasını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
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