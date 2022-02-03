Atiba Hutchinson'dan Dünya Kupası Elemeleri'nde geceye damga vuran gol

cumhuriyet.com.tr
03 Şubat 2022 Perşembe, 09:54
Atiba Hutchinson'dan Dünya Kupası Elemeleri'nde geceye damga vuran gol

2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey Amerika ve Karayipler elemelerinde (CONCACAF) heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Beşiktaş'ın iki yıldızı Atiba Hutchinson ile Cyle Larin'in formasını giydiği Kanada, deplasmanda El Salvador'u 2-0 yendi.

Grup aşamasının tamamlanmasına son 4 maç kala Kanada, 25 puanla liderliğini sürdürürken Katar 2022 biletine çok yaklaştı.

Atiba Hutchinson'dan Dünya Kupası Elemeleri'nde geceye damga vuran gol

Mücadelede Kanada'nın ilk golünü Beşiktaş'ın kaptanı Atiba kaydetti. Kanada'nın diğer golünü ise Jonathan David attı.

Atiba Hutchinson'dan Dünya Kupası Elemeleri'nde geceye damga vuran gol

Mücadeleye damga vuran olay ise sahalarda ender görülen bir gole imza atan Atiba oldu. 65. dakikada Kanada'nın hızlı atağında topu sürükleyen isim Larin oldu. Çizgiye inen Larin ortasını Beşiktaş'tan da takım arkadaşı olan Atiba'ya gönderdi. Atiba kafa vuruşuyla topu kaleye gönderdi. Daha sonrasın dönen top yine yerde yatan Atiba'nın sırtına çarparak kalecinin gözleri önünde süzülerek ağlara gitti. Yaşana gol sonrası büyük şaşkınlık yaşanırken El Salvador itirazda bulundu. Hakem golü verirken Kanadalı futbolcular büyük sevinç yaşadı.

Atiba Hutchinson'dan Dünya Kupası Elemeleri'nde geceye damga vuran gol

Gol ile ilgili Atiba şunları söyledi: Çok ilginç bir gol attım. Önce hamle yaptım, Sanırım dokundum. Direkten döndü ve sonrasını hatırlamıyorum. Açıkçası şanslı bir goldü. Ancak futbolda bazen şansa da ihtiyaç duyarsınız.

Atiba Hutchinson'dan Dünya Kupası Elemeleri'nde geceye damga vuran gol

Kanada Milli Takımı'nda 1 haftada 2 maça çıkan Atiba 180 dakika forma giyerek adeta takımı sırtladı. El Salvador maçında en iyilerden olan Atiba 8 ikili mücadelenin 7'sini kazandı. Ayrıca yüzde 92 pas isabeti yakaladı.

Atiba Hutchinson'dan Dünya Kupası Elemeleri'nde geceye damga vuran gol
Atiba Hutchinson'dan Dünya Kupası Elemeleri'nde geceye damga vuran gol

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