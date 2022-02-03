Atiba Hutchinson'dan Dünya Kupası Elemeleri'nde geceye damga vuran gol
2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey Amerika ve Karayipler elemelerinde (CONCACAF) heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Beşiktaş'ın iki yıldızı Atiba Hutchinson ile Cyle Larin'in formasını giydiği Kanada, deplasmanda El Salvador'u 2-0 yendi.
Grup aşamasının tamamlanmasına son 4 maç kala Kanada, 25 puanla liderliğini sürdürürken Katar 2022 biletine çok yaklaştı.
Mücadeleye damga vuran olay ise sahalarda ender görülen bir gole imza atan Atiba oldu. 65. dakikada Kanada'nın hızlı atağında topu sürükleyen isim Larin oldu. Çizgiye inen Larin ortasını Beşiktaş'tan da takım arkadaşı olan Atiba'ya gönderdi. Atiba kafa vuruşuyla topu kaleye gönderdi. Daha sonrasın dönen top yine yerde yatan Atiba'nın sırtına çarparak kalecinin gözleri önünde süzülerek ağlara gitti. Yaşana gol sonrası büyük şaşkınlık yaşanırken El Salvador itirazda bulundu. Hakem golü verirken Kanadalı futbolcular büyük sevinç yaşadı.
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