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Kars'tan Kırgızistan'da bir düğün ziyafeti için kesime götürülmek üzere bir TIR'a yüklenen ancak, TIR şoförü Sarp Sınır Kapısı'ndan geçemeyeceğini anlayınca Artvin’in Hopa ilçesinde bulunan TIR garajında ölüme terk edilen 38 at için gönüllüler ve sanatçılar seferber olmuştu. 6 Ağustos Cuma günü yaşanan olay sonrası Artvin Valiliğince, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, bitkin ve olan atlar TIR'dan indirilmiş polis bariyeri ile etrafı çekilerek bakımları ve tedavilerine başlanmıştı.