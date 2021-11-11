Avrupa devleri Attila Szalai'nin peşinde

Stoper bölgesinde sorun yaşayan, sakatlık ya da formsuzluklar sebebi ile istediği defans kurgusuna bir türlü sahip olamayan Barcelona bu bölgeye takviye arayışındayken, Katalan bölgesi ekibinin listesindeki diğer oyuncuların Alessio Romagnoli, James Hill ve Jules Kounde olduğu iddia edildi.