Avrupa devleri Attila Szalai'nin peşinde

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2021 Perşembe, 12:47
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, iddialara göre Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesinde.</p>

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, iddialara göre Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesinde.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı ve sergilediği performansla kısa sürede Avrupa devlerinin radarına giren Attila Szalai'nin talipleri artıyor.</p>

Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı ve sergilediği performansla kısa sürede Avrupa devlerinin radarına giren Attila Szalai'nin talipleri artıyor.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Geçtiğimiz günlerde İngiliz basının Chelsea'ye transfer olacağını ileri sürdüğü Szalai için İspanyol devi Atletico Madrid'in de devrede olduğu ifade edildi.</p>

Geçtiğimiz günlerde İngiliz basının Chelsea'ye transfer olacağını ileri sürdüğü Szalai için İspanyol devi Atletico Madrid'in de devrede olduğu ifade edildi.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Avrupa basınında yer alan haberlere göre bir süredir Chelsea, Sevilla ve Atletico Madrid'in takip ettiği oyuncu için son talip bir diğer İspanya La Liga ekibi Barcelona.</p>

Avrupa basınında yer alan haberlere göre bir süredir Chelsea, Sevilla ve Atletico Madrid'in takip ettiği oyuncu için son talip bir diğer İspanya La Liga ekibi Barcelona.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Stoper bölgesinde sorun yaşayan, sakatlık ya da formsuzluklar sebebi ile istediği defans kurgusuna bir türlü sahip olamayan Barcelona bu bölgeye takviye arayışındayken, Katalan bölgesi ekibinin listesindeki diğer oyuncuların Alessio Romagnoli, James Hill ve Jules Kounde olduğu iddia edildi.</p>

Stoper bölgesinde sorun yaşayan, sakatlık ya da formsuzluklar sebebi ile istediği defans kurgusuna bir türlü sahip olamayan Barcelona bu bölgeye takviye arayışındayken, Katalan bölgesi ekibinin listesindeki diğer oyuncuların Alessio Romagnoli, James Hill ve Jules Kounde olduğu iddia edildi.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Attila Szalai, bu sezon Fenerbahçe ile 18 resmi maçta forma giydi.</p>

Attila Szalai, bu sezon Fenerbahçe ile 18 resmi maçta forma giydi.


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