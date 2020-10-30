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Aydınlıların pandemi sürecinde dahi Cumhuriyet kutlamasını evlerinde, balkonlarında yaptığını ve Cumhuriyete sahip çıktığını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Sadece Aydın'da değil, tüm Türkiye'de yaşanan Cumhuriyet coşkusu bir kez daha göstermiştir ki Cumhuriyet her yıl büyümeye devam eden genç bir çınar.
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