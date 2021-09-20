Bakan Ersoy ve Bakan Muş, Central Park'ta yürüyüşü yaptı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve New York’taki Türkevi binasının açılışı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Central Park’ta sabah yürüyüşü yaptı.