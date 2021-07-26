Bakan Ersoy'a çağrı yaptı: "Artan vaka sayıları nedeniyle turizm emekçileri tedirginlik içinde"

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 09:51

CHP Antalya Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Rafet Zeybek, Antalya’da artış gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle turizm sektöründe çalışan on binlerce emekçinin tedirgin olduğunu belirtti.

ARTAN VAKA SAYISI TURİZM EMEKÇİLERİNİ TEDİRGİN EDİYOR

Artan vakalar nedeniyle tekrar bir kapanma olasılığının turizm emekçilerini zor durumda bırakacağını belirten CHP’li Zeybek, “Yerli ve yabancı turistlere hizmet veren turizm emekçilerimiz, olası bir kapanma ihtimalinin getireceği ekonomik ve psikolojik yüke dayanamaz. AKP iktidarının gerek salgınla, gerekse ekonomik krizle mücadele yönteminin olmadığı son bir buçuk yılda kamuoyu tarafından görülmüştür. Ülkemizde birçok iş kolunda emekçilerin yaşadığı sorunlarla birlikte, yaz turizm sezonunda olası bir kısıtlamada iş kaybına uğrayacak turizm emekçilerinin sorunları daha da artacaktır. Turizm işvereni olan Turizm Bakanı, turizm emekçilerini çalışanı gibi değil, sorumlu olduğu yurttaşlar olarak görmesinin zamanı geldi ve geçiyor.” dedi.

KÖTÜ TABLONUN NEDENİ, AKP’NİN YANLIŞ POLİTİKALARIDIR

CHP Antalya Milletvekili Zeybek, yurtdışından gelen bazı yabancı turistlerin ülkelerinden sahte test sonucu aldıkları iddialarına da değinerek, “Bu iddia yetkili bakanlıklar tarafından mutlaka araştırılmalı ve güvenilir test sonuçları olan kurumlardan test talebi yapılması istenmeli, gerekirse Türkiye’de test yapılmalıdır. Bir vakanın bile onlarca turist ve turizm emekçisine hastalık bulaştırma riski olabilir.” diye devam etti.

CHP’li Zeybek açıklamasında "İnsan sağlığını göz ardı ederek, ekonomik kaygılarla yapılan yanlış uygulamaların sorumlusu AKP’dir. AKP döneminde iş etiğine, çalışanların iş güvenliğine önem verilmemesi ne yazık ki rutin bir hal almıştır. Bazı turizm tesislerinde hastalık şüphesi olan personelin hastaneye gidip test vermesinin engellendiği iddia edilmektedir. Utanç vesikası olan 'ben aşılıyım' reklamı ile insan onurunu yok sayan AKP’li Turizm Bakanı, bir gün olsun turizm emekçisinin hakkını savunsun" ifadelerini kullandı.

TURİZM EMEKÇİLERİ BAŞININ ÇARESİNE BAKMAK ZORUNDA MI KALACAK?

Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu da artan vakalar nedeniyle turizm emekçilerinin olası bir kapanmada yaşayacakları sorunlara dikkat çekerek yaptığı açıklamada “Milyonlarca işçi yarın hastalanacak mı, işsiz mi kalacağını bilmeden, on binlerce otel, restoran, kafe, bar, eğlence yerleri işletmeleri üç gün sonra kapanacak mı yoksa açık mı kalacak bilemeden, kapanırsa başının çaresine bakmak zorunda kalacağını düşünerek uykuları kaçıyorken, Okluk Koyuna yazlık saray, Kıbrıs’a yeni saray yaparak lüks ve şatafata milyarlarca dolar harcayanların yeniden kapanma yaşanacaksa, bir destek bütçesi var mı?” dedi.



