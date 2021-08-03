Bakan Ersoy: Yanan orman arazilerinin yapılaşmaya açılması hukuken mümkün değil
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, y"anan orman arazilerinin turizm veya başka amaçla yapılaşmaya açılmasının hukuken mümkün olmadığını" belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu'nun iddialarına yanıt verdi.
Bakan Ersoy, "Sayın Kılıçdaroğlu, hem anayasa hem kanunlar gereği yanan orman arazilerinin öncelikle ağaçlandırılması hukuki bir zorunluluk olup, görev yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığındadır. Bu arazilerin yangın sonrası turizm veya başka amaçla yapılaşmaya açılması da hukuken mümkün değildir." dedi.
Ersoy, sözlerinin devamında da CHP liderini "Siz bunları zaten biliyorsunuz ama gerçek dışı iftiralarınıza ısrarla devam ediyorsunuz" diyerek hedef aldı.
KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yangın konusu özel basın toplantısında, "Yaşadığımız felaket zaten saray iktidarının elinde hırpalanmış olan ruh sağlığımızı maalesef daha da etkiledi. Halk yardım çağrısı yaptığı zaman onları anlamak yerine önüne geleni terörist yaftalamak ancak aciz yönetimlerin başvuracağı bir taktiktir. Halkımızın ruh sağlığını düşünmeliyiz. Yangında zarar görmüş alanlara ne Turizm Bakanı'nın, ne sarayın, ne de onların avalerinin bir tek tuğla koymalarına izin vermeyeceğiz. Herkesi uyarıyorum. Yanan alanlarda ranta açılacak bir avuç toprağı bile yanlarına bırakmam, ellerinden alacağım." demişti.
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