Bartın'da selin verdiği tahribat havadan görüntülendi

İHA
28 Haziran 2022 Salı, 15:05
<p>Bartın’da etkili olan şiddetli yağışlar sonrası evlerin yıkıldığı, yolların göçtüğü Kozcağız beldesindeki tahribat dron ile havadan görüntülendi.</p>

Bartın’da etkili olan şiddetli yağışlar sonrası evlerin yıkıldığı, yolların göçtüğü Kozcağız beldesindeki tahribat dron ile havadan görüntülendi.

<p>Bartın’da meydana gelen sel felaketini ağır şekilde hisseden Kozcağız beldesinde, barajın tahliye kanallarından bırakılan sular sonrası yollar göçerken, biri 4 katlı, diğeri tek katlı 2 ev yıkıldı, çok sayıda iş yerini ve evleri su basmıştı. </p>

Bartın’da meydana gelen sel felaketini ağır şekilde hisseden Kozcağız beldesinde, barajın tahliye kanallarından bırakılan sular sonrası yollar göçerken, biri 4 katlı, diğeri tek katlı 2 ev yıkıldı, çok sayıda iş yerini ve evleri su basmıştı. 

<p>Yaşanan sel sonrası ortaya çıkan manzara ise dron ile havadan görüntülendi. </p>

Yaşanan sel sonrası ortaya çıkan manzara ise dron ile havadan görüntülendi. 

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<p>Kozcağız barajının doluluk seviyesinde olduğu gözlenen görüntülere, tahliye kanalından su salınmaya devam ediyor.</p>

Kozcağız barajının doluluk seviyesinde olduğu gözlenen görüntülere, tahliye kanalından su salınmaya devam ediyor.

<p>Yıkılan binanın bulunduğu mahalle tamamen tahliye edilirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ise bölgede inceleme yaptı.</p>

Yıkılan binanın bulunduğu mahalle tamamen tahliye edilirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ise bölgede inceleme yaptı.

Bartın sel kastamonu

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