Başak Cengiz’in katil zanlısı Can Göktuğ Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne getirildi

İHA
30 Kasım 2021 Salı, 11:50
<p>Samuray kılıcıyla katledilen mimar Başak Cengiz’in katil zanlısı, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne getirildi. İstanbul Ataşehir’de mimar Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren şahıs adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştı.&nbsp;</p>

Samuray kılıcıyla katledilen mimar Başak Cengiz’in katil zanlısı, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne getirildi. İstanbul Ataşehir’de mimar Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren şahıs adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştı. 

<p>Edinilen bilgilere göre, tutuklu bulunan Can Göktuğ B.'nğin, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne alındığı öğrenildi.</p><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;" data-mce-style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" frameborder="0" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x85yvrn?autoplay=1" width="100%" height="100%" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x85yvrn?autoplay=1" data-mce-style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;"></iframe></div>

Edinilen bilgilere göre, tutuklu bulunan Can Göktuğ B.'nğin, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne alındığı öğrenildi.

<p>Olay, Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak üzerindeki lüks sitenin önünde 10 Kasım 2021 tarihinde saat 19.00 sıralarında meydana gelmişti.</p>

Olay, Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak üzerindeki lüks sitenin önünde 10 Kasım 2021 tarihinde saat 19.00 sıralarında meydana gelmişti.

<p>Bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz, yolda yürürken elinde samuray kılıcı bulunan Can Göktuğ B., tarafından öldürülmüştü. Şahıs, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilip sorgusu tamamlandıktan sonra tutuklanmıştı.</p>

Bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz, yolda yürürken elinde samuray kılıcı bulunan Can Göktuğ B., tarafından öldürülmüştü. Şahıs, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilip sorgusu tamamlandıktan sonra tutuklanmıştı.


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