Başak Cengiz’in katil zanlısı Can Göktuğ Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne getirildi

Bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz, yolda yürürken elinde samuray kılıcı bulunan Can Göktuğ B., tarafından öldürülmüştü. Şahıs, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilip sorgusu tamamlandıktan sonra tutuklanmıştı.