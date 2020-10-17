Yol düzenleme, park yenileme ve dere temizliği başta olmak üzere pek çok altyapı çalışmasıyla ilgili bilgi alan Soyer, yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Muhtarlar ilk defa sorunlarının bu kadar kısa sürede çözüldüğünü söyleyerek Başkan Soyer’e teşekkür etti. Konak'ta Yenidoğan ve Küçükada mahallelerindeki incelemede Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Buca’nın Göksu, İnönü ve Mustafa Kemal mahallelerinde ise Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç eşlik etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve Acil Çözüm Eki pleri Koordinatörü Heval Savaş Kaya da çalışmalar konusunda bilgi verdi. Heyete mahalle muhtarları eşlik etti.
Başkan Tunç Soyer, Konak ve Buca’da başlatılan çalışmaları incelerken, bölge halkıyla sohbet etti, gençlerle konuştu. Yenidoğan Mahalle Muhtarı Tekin Düz, “Acil çözüm ekipleri mahallede ne sıkıntı varsa hepsini çözdüler. 12 yıldır muhtarım, hiç bu kadar hızlı hizmet almamıştım. Sanki mahallemize sihirli bir el dokundu. Çok teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Soyer ise “Biz de mahallenin sorunlarını çözmek için bu kadar çaba gösterdiğin, bizim çalışmamıza ortak olduğun için sana teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.
Küçükada Mahalle Muhtarı Sabriye Karakaya ise muhtarlıkta dördüncü dönemi olduğunu vurgulayarak “İlk kez Küçükada mahallesi bir Büyükşehir Belediye Başkanı gördü. İlk önce Acil Çözüm Ekipleri geldi, onlara sorunlarımız ı ilettik. Ardından Başkan Soyer mahallemizi ziyaret etti ve çalışmalar hemen başlatıldı. Şimdi Başkan çalışmaları kontrol etmek için burada. Çok teşekkür ederiz” dedi.
Buca Göksu Mahalle Muhtarı Ramazan Ateş de bugüne kadar bu kadar hızlı bir ekip görmediğini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: “İzmir’in en büyük mahallesi burası. 7 yıldır muhtarım, bu ikinci dönemim. Tunç Başkan’a çok teşekkürler. Göreve geldiğinden beri üçüncü kez buraya geliyor. Acil Çözüm ekipleri sayesinde 15 gün içinde park yenileme, yol ve kaldırım çalışmaları hızlı bir şekilde başladı.
Önce mahallede her kapı çalındı, tüm şikâyetler alındı. Hemen ardından Başkan Soyer gelerek çalışmaların başlatılması talimatını verdi. Bugüne kadar böyle hızlı bir ekip görmedim” şeklinde konuştu. Buca İnönü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Meçu ise “Başkan Soyer Acil Çözüm ekipleriyle geldi, beraber dolaştık. Taleplerimizi dinlediler, gezip yerinde gö ;rdüler. Yapılacak işleri kararlaştırdık. Ekip bir gün sonra sahaya indi ve çalışmalar başladı. Biz çok memnunuz. Taleplerimize hızla cevap veriliyor. Parklarımız yenileniyor, yollarımız yapılıyor. Şimdi deredeki koku için de çalışma başlatılacak” şeklinde konuştu.
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