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Yol düzenleme, park yenileme ve dere temizliği başta olmak üzere pek çok altyapı çalışmasıyla ilgili bilgi alan Soyer, yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Muhtarlar ilk defa sorunlarının bu kadar kısa sürede çözüldüğünü söyleyerek Başkan Soyer’e teşekkür etti. Konak'ta Yenidoğan ve Küçükada mahallelerindeki incelemede Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Buca’nın Göksu, İnönü ve Mustafa Kemal mahallelerinde ise Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç eşlik etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve Acil Çözüm Eki pleri Koordinatörü Heval Savaş Kaya da çalışmalar konusunda bilgi verdi. Heyete mahalle muhtarları eşlik etti.