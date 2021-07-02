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LA GAZETTA DELLO SPORT: BİZ İTALYAYIZ! Lukaku önderliğindeki Belçika karşısında İtalya yarı finale kalabilmek için sahada. EURO 2020'de son dörde kalma savaşı. Mancini: "Bir gol fazla atarak eğlenelim." Chiellini ve Chiesa bugünkü karşılaşmada kadroda yer alabilecek. Belçika'da De Bruyne forma giyecek. Hazard'ın durumu ise belirsiz. Allianz Arena'da bugün 10 bin seyirci olacak.