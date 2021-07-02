<p>2020 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya’yı uzatmada 2-1 mağlup eden İtalya, bugün çeyrek finalde Belçika ile karşı karşıya gelecek.</p>
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya’yı uzatmada 2-1 mağlup eden İtalya, bugün çeyrek finalde Belçika ile karşı karşıya gelecek.

<p>Son 16 turunda Wembley’de oynanan maçta Avusturya karşısında İtalya’nın gollerini 95. dakikada Federico Chiesa, 105. dakikada Matteo Pessina kaydetmişti.</p>
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Son 16 turunda Wembley’de oynanan maçta Avusturya karşısında İtalya’nın gollerini 95. dakikada Federico Chiesa, 105. dakikada Matteo Pessina kaydetmişti.

<p>Bugün, Allianz Arena’nın ev sahipliğinde oynanacak Belçika-İtalya maçı öncesinde İtalyan basını milli takıma odaklanmış durumda. Manşetler şöyle:</p>
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Bugün, Allianz Arena’nın ev sahipliğinde oynanacak Belçika-İtalya maçı öncesinde İtalyan basını milli takıma odaklanmış durumda. Manşetler şöyle:

<p><strong>LA GAZETTA DELLO SPORT:</strong> BİZ İTALYAYIZ! Lukaku önderliğindeki Belçika karşısında İtalya yarı finale kalabilmek için sahada. EURO 2020'de son dörde kalma savaşı. Mancini: "Bir gol fazla atarak eğlenelim." Chiellini ve Chiesa bugünkü karşılaşmada kadroda yer alabilecek. Belçika'da De Bruyne forma giyecek. Hazard'ın durumu ise belirsiz. Allianz Arena'da bugün 10 bin seyirci olacak.</p>
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LA GAZETTA DELLO SPORT: BİZ İTALYAYIZ! Lukaku önderliğindeki Belçika karşısında İtalya yarı finale kalabilmek için sahada. EURO 2020'de son dörde kalma savaşı. Mancini: "Bir gol fazla atarak eğlenelim." Chiellini ve Chiesa bugünkü karşılaşmada kadroda yer alabilecek. Belçika'da De Bruyne forma giyecek. Hazard'ın durumu ise belirsiz. Allianz Arena'da bugün 10 bin seyirci olacak.

<p><strong>CORRIERE DELLO SPORT:</strong> BİZ SİZİNLEYİZ! Belçika ve İtalya, Münih'te karşı karşıya geliyor. İtalya'yı yarı finale taşıyacağız. Mancini: "Oyun stilimiz değiştirmeyeceğiz." Bugünkü maçta Berardi'nin yerine Chiesa'nın oynaması bekleniyor. Savunmada ise Chiellini-Acerbi seçimi maç saatinde belli olacak. Belçika'da en büyük tehlike Romelu Lukaku. De Bruyne ve Hazard'ın durumu belirsizliğini koruyor.</p>
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CORRIERE DELLO SPORT: BİZ SİZİNLEYİZ! Belçika ve İtalya, Münih'te karşı karşıya geliyor. İtalya'yı yarı finale taşıyacağız. Mancini: "Oyun stilimiz değiştirmeyeceğiz." Bugünkü maçta Berardi'nin yerine Chiesa'nın oynaması bekleniyor. Savunmada ise Chiellini-Acerbi seçimi maç saatinde belli olacak. Belçika'da en büyük tehlike Romelu Lukaku. De Bruyne ve Hazard'ın durumu belirsizliğini koruyor.

<p><strong>TUTTOSPORT:</strong> SİZ HEPİMİZSİNİZ! EURO 2020, Münih, saat 21.00: Belçika-İtalya. Haydi çocuklar!</p>
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TUTTOSPORT: SİZ HEPİMİZSİNİZ! EURO 2020, Münih, saat 21.00: Belçika-İtalya. Haydi çocuklar!

<p><strong>L'UNIONE SARDA:</strong> İTALYA, SON NEFESE KADAR MÜCADELE! Bugün Münih'te yıldızların savaşı. Ödül yarı final. İtalya'nın şampiyonluk rüyasını sürdürmesi için Lukaku'nun Belçika'sını geçmesi gerekiyor. Chiesa'nın ilk 11'de yer alması bekleniyor.</p>
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L'UNIONE SARDA: İTALYA, SON NEFESE KADAR MÜCADELE! Bugün Münih'te yıldızların savaşı. Ödül yarı final. İtalya'nın şampiyonluk rüyasını sürdürmesi için Lukaku'nun Belçika'sını geçmesi gerekiyor. Chiesa'nın ilk 11'de yer alması bekleniyor.

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