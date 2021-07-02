LA GAZETTA DELLO SPORT: BİZ İTALYAYIZ! Lukaku önderliğindeki Belçika karşısında İtalya yarı finale kalabilmek için sahada. EURO 2020'de son dörde kalma savaşı. Mancini: "Bir gol fazla atarak eğlenelim." Chiellini ve Chiesa bugünkü karşılaşmada kadroda yer alabilecek. Belçika'da De Bruyne forma giyecek. Hazard'ın durumu ise belirsiz. Allianz Arena'da bugün 10 bin seyirci olacak.
CORRIERE DELLO SPORT: BİZ SİZİNLEYİZ! Belçika ve İtalya, Münih'te karşı karşıya geliyor. İtalya'yı yarı finale taşıyacağız. Mancini: "Oyun stilimiz değiştirmeyeceğiz." Bugünkü maçta Berardi'nin yerine Chiesa'nın oynaması bekleniyor. Savunmada ise Chiellini-Acerbi seçimi maç saatinde belli olacak. Belçika'da en büyük tehlike Romelu Lukaku. De Bruyne ve Hazard'ın durumu belirsizliğini koruyor.
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