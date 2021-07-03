CORRIERE DELLO SPORT: Bana bunun doğru olduğunu söyle. Münih'te fantastik İtalya: Belçika'yı 2-1 yendik ve yarı finaldeyiz. Çıkartmanın imzaları Barella ve Insigne'den. Artık Wembley'de İspanya'yı bekliyor olacağız. Mancini'nin büyük sevinci: 'Kendimize hiçbir sınır tanımadık'. Spinazzola'nın gözyaşları.
LA GAZZETTA DELLO SPORT: OLEY İTALYA! Belçika'yı geçtik. Yeniden futbolun büyüklerin arasındayız. Salı günü Wembley'de yarı final rakibimiz İspanya. Münih Meydan Savaşı, olağanüstü Maviler, Barella ve Insigne'den büyüler, süper Donnarumma (Gigio), canavar Chiellini, Lukaku'nun teslim oluşu. Spinazzola'nın dramı: Gözyaşlarıyla sonlanan turnuva. Mancini'nin çılgınlığı: Korkusuz ve olağanüstü ulusallar. Londra hazırız, geliyoruz. Şampiyon olmayı hak ediyoruz.
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