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CORRIERE DELLO SPORT: Bana bunun doğru olduğunu söyle. Münih'te fantastik İtalya: Belçika'yı 2-1 yendik ve yarı finaldeyiz. Çıkartmanın imzaları Barella ve Insigne'den. Artık Wembley'de İspanya'yı bekliyor olacağız. Mancini'nin büyük sevinci: 'Kendimize hiçbir sınır tanımadık'. Spinazzola'nın gözyaşları.

