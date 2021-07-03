<p>EURO 2020'de çeyrek final eşleşmesinde Belçika'yı 2-1 mağlup eden İtalya'da basın, gözlerini yarı finale çevirdi.<br></p>
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EURO 2020'de çeyrek final eşleşmesinde Belçika'yı 2-1 mağlup eden İtalya'da basın, gözlerini yarı finale çevirdi.

<p><strong>CORRIERE DELLO SPORT:</strong> Bana bunun doğru olduğunu söyle. Münih'te fantastik İtalya: Belçika'yı 2-1 yendik ve yarı finaldeyiz. Çıkartmanın imzaları Barella ve Insigne'den. Artık Wembley'de İspanya'yı bekliyor olacağız. Mancini'nin büyük sevinci: 'Kendimize hiçbir sınır tanımadık'. Spinazzola'nın gözyaşları.&nbsp;<br></p>
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CORRIERE DELLO SPORT: Bana bunun doğru olduğunu söyle. Münih'te fantastik İtalya: Belçika'yı 2-1 yendik ve yarı finaldeyiz. Çıkartmanın imzaları Barella ve Insigne'den. Artık Wembley'de İspanya'yı bekliyor olacağız. Mancini'nin büyük sevinci: 'Kendimize hiçbir sınır tanımadık'. Spinazzola'nın gözyaşları. 

<p><strong>LA GAZZETTA DELLO SPORT:</strong> OLEY İTALYA! Belçika'yı geçtik. Yeniden futbolun büyüklerin arasındayız. Salı günü Wembley'de yarı final rakibimiz İspanya. Münih Meydan Savaşı, olağanüstü Maviler, Barella ve Insigne'den büyüler, süper Donnarumma (Gigio), canavar Chiellini, Lukaku'nun teslim oluşu. Spinazzola'nın dramı: Gözyaşlarıyla sonlanan turnuva. Mancini'nin çılgınlığı: Korkusuz ve olağanüstü ulusallar. Londra hazırız, geliyoruz. Şampiyon olmayı hak ediyoruz.&nbsp;</p>
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LA GAZZETTA DELLO SPORT: OLEY İTALYA! Belçika'yı geçtik. Yeniden futbolun büyüklerin arasındayız. Salı günü Wembley'de yarı final rakibimiz İspanya. Münih Meydan Savaşı, olağanüstü Maviler, Barella ve Insigne'den büyüler, süper Donnarumma (Gigio), canavar Chiellini, Lukaku'nun teslim oluşu. Spinazzola'nın dramı: Gözyaşlarıyla sonlanan turnuva. Mancini'nin çılgınlığı: Korkusuz ve olağanüstü ulusallar. Londra hazırız, geliyoruz. Şampiyon olmayı hak ediyoruz. 

<p><strong>TUTTOSPORT:</strong> ÇOK GÜZELSİN! Belçika'yı alt ettik. Yarı finaldeki rakibimiz İspanya.<br></p>
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TUTTOSPORT: ÇOK GÜZELSİN! Belçika'yı alt ettik. Yarı finaldeki rakibimiz İspanya.

<p><strong>IL MESSAGGERO:</strong> Rüya süregeliyor. İtalya, Wembley'de. Mancini'nin mucizesi: "Yürek ve yetenek. Şimdi büyükler arasındayız."<br></p>
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IL MESSAGGERO: Rüya süregeliyor. İtalya, Wembley'de. Mancini'nin mucizesi: "Yürek ve yetenek. Şimdi büyükler arasındayız."

<p><strong>LA REPUBBLICA:</strong> Gece seni çok güzelleştiriyor: İtalya yarı finalde. Belçika'yı 2-1 yendik. Şimdi sıradaki İspanya. Mancini'nin değeri: "Hücum etme cesareti"<br></p>
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LA REPUBBLICA: Gece seni çok güzelleştiriyor: İtalya yarı finalde. Belçika'yı 2-1 yendik. Şimdi sıradaki İspanya. Mancini'nin değeri: "Hücum etme cesareti"

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