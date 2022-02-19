Beşiktaş, Altay'ı tek golle devirdi! Beşiktaş 1-0 Altay

cumhuriyet.com.tr
19 Şubat 2022 Cumartesi, 17:49
Beşiktaş, Altay'ı tek golle devirdi! Beşiktaş 1-0 Altay

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Altay'ı ağırladı.

Beşiktaş, Altay'ı tek golle devirdi! Beşiktaş 1-0 Altay

Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçtaki tek golü Domagoj Vida kaydetti.

Mücadelenin son dakikalarında Altay, Beşiktaş kalesinde birçok pozisyon bulsa da gole ulaşamadı. 

Beşiktaş, Altay'ı tek golle devirdi! Beşiktaş 1-0 Altay

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada galip gelen Beşiktaş, 3 puanı alarak puanını 41'e yükseltti. Ligde 3 maçtır berabere kalan siyah-beyazlılar, galibiyet hasretine son verdi.

Beşiktaş, Altay'ı tek golle devirdi! Beşiktaş 1-0 Altay

Altay ise 22 puanla düşme hattında yer aldı.

Beşiktaş, Altay'ı tek golle devirdi! Beşiktaş 1-0 Altay

Beşiktaş, önümüzdeki hafta Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Altay ise İzmir'de Gaziantep FK'yı konuk edecek. 

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