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Portekiz basınından Record'un haberine göre, Sporting Lizbon Joao Mario'yu Inter'den satın almak için 4 milyon euro bonservis ve 1,5 milyon euro maaş üzerine çıkmak istemiyor. Inter'in bonservis talebinin ise 7,5 milyon euro olduğu belirtildi. Inter'den ayrılmak isteyen Joao Mario'nun farklı teklifleri de değerlendirebileceği kaydedildi. 28 yaşındaki futbolcu için Spartak Moskova, Villarreal, Nice ve Beşiktaş'ın da devrede olduğu ifade edildi.
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