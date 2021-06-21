<p>Sezonu çifte kupa ile kapatan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.&nbsp;</p>
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Sezonu çifte kupa ile kapatan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. 

<p>Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, güçlü ve alternatifli bir kadro kurmak istiyor.&nbsp;</p>
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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, güçlü ve alternatifli bir kadro kurmak istiyor. 

<p>Bu sezon Ljajij'ten beklenen verimi alamayan Kara Kartal yeni 10 numarasını Portekiz'de buldu.&nbsp;</p>
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Bu sezon Ljajij'ten beklenen verimi alamayan Kara Kartal yeni 10 numarasını Portekiz'de buldu. 

<p>Portekiz basınından Record'un haberine göre, Sporting Lizbon Joao Mario'yu Inter'den satın almak için 4 milyon euro bonservis ve 1,5 milyon euro maaş üzerine çıkmak istemiyor. Inter'in bonservis talebinin ise 7,5 milyon euro olduğu belirtildi. Inter'den ayrılmak isteyen Joao Mario'nun farklı teklifleri de değerlendirebileceği kaydedildi. 28 yaşındaki futbolcu için Spartak Moskova, Villarreal, Nice ve Beşiktaş'ın da devrede olduğu ifade edildi.<br data-mce-bogus="1"></p>
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Portekiz basınından Record'un haberine göre, Sporting Lizbon Joao Mario'yu Inter'den satın almak için 4 milyon euro bonservis ve 1,5 milyon euro maaş üzerine çıkmak istemiyor. Inter'in bonservis talebinin ise 7,5 milyon euro olduğu belirtildi. Inter'den ayrılmak isteyen Joao Mario'nun farklı teklifleri de değerlendirebileceği kaydedildi. 28 yaşındaki futbolcu için Spartak Moskova, Villarreal, Nice ve Beşiktaş'ın da devrede olduğu ifade edildi.

<p>Joao Mario geçtiğimiz sezon 34 resmi maçta forma giyerken 2 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.</p><p><br></p>
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Joao Mario geçtiğimiz sezon 34 resmi maçta forma giyerken 2 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.


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