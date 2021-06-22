<p>Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, gelecek sezon için Teknik Direktör Sergen Yalçın ile anlaşmalarından sonra basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Emre Kocadağ’ın açıklamaları şöyle:<br></p>
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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, gelecek sezon için Teknik Direktör Sergen Yalçın ile anlaşmalarından sonra basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Emre Kocadağ’ın açıklamaları şöyle:

<p>"Geçen senenin çift kupalı hocası, Beşiktaş'ın öz kaynağından yetişmiş biri Sergen Hocamız. Süreç bir parça uzun sürmüş olabilir, bu görüşmelerin sonucunun olumsuz olacağına dair bir şüphemiz olmamıştı. Hocamız da bu anlamda anlaşma taraftarıydı."<br></p>
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"Geçen senenin çift kupalı hocası, Beşiktaş'ın öz kaynağından yetişmiş biri Sergen Hocamız. Süreç bir parça uzun sürmüş olabilir, bu görüşmelerin sonucunun olumsuz olacağına dair bir şüphemiz olmamıştı. Hocamız da bu anlamda anlaşma taraftarıydı."

<p>"Bu süreçlerin yaşanması, hedefleri olan camialarda olabiliyor. Tüm büyük kulüplerde de olabiliyor, bazen erken de bitebiliyor. Bunlara başka anlamlar yüklemek doğru olmaz. Sergen Hoca'ya hak ettiği anlaşmayı da sunduk. Hocamızla her zaman aramızda sevgi ve saygı ilişkisi vardır. Aksi iddialara taraftarımız prim vermesin."<br></p>
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"Bu süreçlerin yaşanması, hedefleri olan camialarda olabiliyor. Tüm büyük kulüplerde de olabiliyor, bazen erken de bitebiliyor. Bunlara başka anlamlar yüklemek doğru olmaz. Sergen Hoca'ya hak ettiği anlaşmayı da sunduk. Hocamızla her zaman aramızda sevgi ve saygı ilişkisi vardır. Aksi iddialara taraftarımız prim vermesin."

<p>“Bir heyecan yaşattık Beşiktaş taraftarına. Onların da sevgisini gördük. Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir takım kurarız."<br></p>
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“Bir heyecan yaşattık Beşiktaş taraftarına. Onların da sevgisini gördük. Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir takım kurarız."

<p>"Kontratın 1 sene olması hocamızın tercihi. Bizim için de uygun bir süreç. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'la olan gönül birliği, sözleşmeye sığacak şekil değil, o sadece bir sayı."<br></p>
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"Kontratın 1 sene olması hocamızın tercihi. Bizim için de uygun bir süreç. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'la olan gönül birliği, sözleşmeye sığacak şekil değil, o sadece bir sayı."

<p>“Salih Uçan'la prensip anlaşmasına vardık. Görüştüğümüz, hocamızla paylaştığımız oyuncular var. Yarından itibaren hızlı şekilde bu konulara eğileceğiz. Hocamızın tavsiye edeceği oyuncular oldu, olacaktır. Önceliğimiz hocamızdı bundan sonra da transferleri açıklayacağız.”<br></p>
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“Salih Uçan'la prensip anlaşmasına vardık. Görüştüğümüz, hocamızla paylaştığımız oyuncular var. Yarından itibaren hızlı şekilde bu konulara eğileceğiz. Hocamızın tavsiye edeceği oyuncular oldu, olacaktır. Önceliğimiz hocamızdı bundan sonra da transferleri açıklayacağız.”

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