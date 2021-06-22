3

"Bu süreçlerin yaşanması, hedefleri olan camialarda olabiliyor. Tüm büyük kulüplerde de olabiliyor, bazen erken de bitebiliyor. Bunlara başka anlamlar yüklemek doğru olmaz. Sergen Hoca'ya hak ettiği anlaşmayı da sunduk. Hocamızla her zaman aramızda sevgi ve saygı ilişkisi vardır. Aksi iddialara taraftarımız prim vermesin."

