3
"Bu süreçlerin yaşanması, hedefleri olan camialarda olabiliyor. Tüm büyük kulüplerde de olabiliyor, bazen erken de bitebiliyor. Bunlara başka anlamlar yüklemek doğru olmaz. Sergen Hoca'ya hak ettiği anlaşmayı da sunduk. Hocamızla her zaman aramızda sevgi ve saygı ilişkisi vardır. Aksi iddialara taraftarımız prim vermesin."
Video Haberler
- Şah kartalının yılan avı görüntülendi
- Garantili kupon operasyonu: 17 gözaltı
- Kartal Sahil'de feci kaza! Bir anda kendini yerde buldu
- At Floransa'nın ünlü meydanını birbirine kattı
- Baskın anı kamerada! Ceza yağdı
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada