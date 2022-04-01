Beşiktaş'tan, Vodafone Park'ta idman

cumhuriyet.com.tr
01 Nisan 2022 Cuma, 19:53
<p>Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanına gidecek Beşiktaş, son antrenmanını taraftarına açık olarak gerçekleştirdi.</p><p><span style="color: #1c1e29;" data-mce-style="color: #1c1e29;"><br></span></p>

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanına gidecek Beşiktaş, son antrenmanını taraftarına açık olarak gerçekleştirdi.


<p>Sembolik olarak 1 TL'den satışa çıkarılan biletler ilk etapta sadece kapalı tribün içindi. Siyah-beyazlı futbolseverler 9 bin bileti kısa sürede tüketmesi üzerine kale arkası tribünleri de açıldı.</p><p><span style="color: #1c1e29;" data-mce-style="color: #1c1e29;"><br></span></p>

Sembolik olarak 1 TL'den satışa çıkarılan biletler ilk etapta sadece kapalı tribün içindi. Siyah-beyazlı futbolseverler 9 bin bileti kısa sürede tüketmesi üzerine kale arkası tribünleri de açıldı.


<p>Beşiktaş daha önce Vodafone Park'ta taraftara açık antrenman yapmamıştı. Buna karşılık Sergen Yalçın'ın statta gerçekleştirilen imza törenine 25 bin kişi katılmış, deneyimli hoca, taraftardan aldığı bu destekle Beşiktaş'a Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası'nı kazandırırken Süper Kupa'nın da yolunu açmıştı.</p>

Beşiktaş daha önce Vodafone Park'ta taraftara açık antrenman yapmamıştı. Buna karşılık Sergen Yalçın'ın statta gerçekleştirilen imza törenine 25 bin kişi katılmış, deneyimli hoca, taraftardan aldığı bu destekle Beşiktaş'a Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası'nı kazandırırken Süper Kupa'nın da yolunu açmıştı.

<p>Beşiktaş, pazar günü Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor'a konuk olacak.</p>

Beşiktaş, pazar günü Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor'a konuk olacak.

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