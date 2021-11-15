Beylikdüzü'nde kırmızı ışıkta eğlendiren şov: '40 ülke gezip bunları öğrendim'

Jonklörlüğü 40 ülke gezdikten sonra Brezilya'da öğrendiğini söyleyen Aykut Can Akman, "Anestezi okuyup, sağlık alanında çalıştım uzun seneler. Dünyadaki farklı yerler ilgimi çekti. Bunun için dünyayı gezmeye başladım. Yaklaşık 8 sene süren Türkiye ve dünya seyahatim oldu. 40 ülkeye seyahat edip, en sonunda da Güney Amerika'da bunları öğrendim. Daha sonra ben bunları Türkiye'ye götürmek istiyorum kararı aldım. Bütçesiz şekilde gittiğim seyahat sırasında jonklörlük, bileklik, müzik yapmayı öğrenerek para kazandım. Baktım ki, Güney Amerika'da jonklörlük bir kültür, herkes trafik lambalarında yeteneklerini sergiliyor. 6 buçuk ay orada kalıp, dilimi geliştirdikten sonra keşke bu Türkiye'de olsa hayali kurmaya başladım. Türkiye'de panayırlar vardı ancak hiç sirk görmedik. Benim de en büyük hayalim Türkiye'de hayvansız ve yerli bir sirk oluşturmak. Bu amaçla Türkiye'ye geldim. Yaklaşık 3 senedir Türkiye'nin muhtelif yerlerinde animatörlük, jonklörlük yaptığım oluyor ama benim için en besleyici taraf trafik lambalarında, sokaklarda insanların gözünün içine bakarak bu sanatı sergilemek" dedi.