Beylikdüzü'nde kırmızı ışıkta eğlendiren şov: '40 ülke gezip bunları öğrendim'
5 yıl önce gezdiği ülkelerden Brezilya'da, gençlerin sokakta jonklörlük yaparak para kazandığını görüp, aynı gösteriyi Türkiye'de yapmak istedi.
2017 yılında İstanbul Beylikdüzü'ndeki evine dönen Akman, kendisine 'Yoldaki Şifacı' lakabını verip, gösterilerine başladı.
Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen sürücülere, jonklör gösterisi yapan Akman, harçlığını bu şekilde kazanıyor.
Jonklörlüğü 40 ülke gezdikten sonra Brezilya'da öğrendiğini söyleyen Aykut Can Akman, "Anestezi okuyup, sağlık alanında çalıştım uzun seneler. Dünyadaki farklı yerler ilgimi çekti. Bunun için dünyayı gezmeye başladım. Yaklaşık 8 sene süren Türkiye ve dünya seyahatim oldu. 40 ülkeye seyahat edip, en sonunda da Güney Amerika'da bunları öğrendim. Daha sonra ben bunları Türkiye'ye götürmek istiyorum kararı aldım. Bütçesiz şekilde gittiğim seyahat sırasında jonklörlük, bileklik, müzik yapmayı öğrenerek para kazandım. Baktım ki, Güney Amerika'da jonklörlük bir kültür, herkes trafik lambalarında yeteneklerini sergiliyor. 6 buçuk ay orada kalıp, dilimi geliştirdikten sonra keşke bu Türkiye'de olsa hayali kurmaya başladım. Türkiye'de panayırlar vardı ancak hiç sirk görmedik. Benim de en büyük hayalim Türkiye'de hayvansız ve yerli bir sirk oluşturmak. Bu amaçla Türkiye'ye geldim. Yaklaşık 3 senedir Türkiye'nin muhtelif yerlerinde animatörlük, jonklörlük yaptığım oluyor ama benim için en besleyici taraf trafik lambalarında, sokaklarda insanların gözünün içine bakarak bu sanatı sergilemek" dedi.
Bu gösteri sayesinde günlük harçlığını çıkardığını söyleyen Akman, "Bu iş benim gelir kaynağım, hatta tek gelir kaynağım. Şu anda sigortasızım. Günde yoğun bir mesaiyle değil, 1-2 saat okul çıkışlarında, güneşli saatlerde çalışmayı tercih ediyorum. Bu sürelerde kazandığım maksimum para 100 lira oluyor. Zaten onun da 20 lirasını sokakta para kazanan diğer çocuklara veriyorum" şeklinde konuştu.
Jonklör son olarak yurttaş ve yetkililerin destekçi olmalarını isteyerek, "Ben gerçekten Türkiye'deki tüm yetkililerden destekçi olmalarını istiyorum. Büyük paralar kazanmıyoruz. Burada bir çocuğun ilk defa karşılaştığı sanatta gülmesi apayrı bir şey. Bunun gerçekten bir karşılığı olabileceğini düşünmüyorum" diye konuştu.
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