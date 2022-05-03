Bir Zamanlar Hollywood'da filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
03 Mayıs 2022 Salı, 17:26
<p><strong>Bir Zamanlar Hollywood'da</strong> <em>(Once Upon a Time in Hollywood)</em>, yönetmenliği ve senaristliği <strong>Quentin Tarantino</strong> tarafından gerçekleştirilen, 26 Temmuz 2019'da vizyona giren Amerika Birleşik Devletleri yapımı sinema filmi; 1960'lardaki <strong>Charles Manson'ın</strong> cinayetlerini konu alan filmin başrollerinde <strong>Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie</strong> gibi isimler yer alıyor. <strong>Brad Pitt, bu filmdeki Cliff Booth rolü ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscarı'nı alarak ilk Akademi Ödülü'nü aldı.</strong></p>

Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood), yönetmenliği ve senaristliği Quentin Tarantino tarafından gerçekleştirilen, 26 Temmuz 2019'da vizyona giren Amerika Birleşik Devletleri yapımı sinema filmi; 1960'lardaki Charles Manson'ın cinayetlerini konu alan filmin başrollerinde Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie gibi isimler yer alıyor. Brad Pitt, bu filmdeki Cliff Booth rolü ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscarı'nı alarak ilk Akademi Ödülü'nü aldı.

<p>Filmin çekimleri Haziran 2018'de başladı.</p>

Filmin çekimleri Haziran 2018'de başladı.

<p>1960'larda <strong>Charles Manson</strong> tarafından Los Angeles'ta bir çiftlikte kurulan tarikat birçok kimsenin ölümünden sorumluydu. </p>

1960'larda Charles Manson tarafından Los Angeles'ta bir çiftlikte kurulan tarikat birçok kimsenin ölümünden sorumluydu. 

<p>Öldürülenler arasında yönetmen <strong>Roman Polanski'nin</strong> o dönem 8 aylık hamile olan eşi <strong>Sharon Tate</strong> de bulunuyor.</p>

Öldürülenler arasında yönetmen Roman Polanski'nin o dönem 8 aylık hamile olan eşi Sharon Tate de bulunuyor.

<p>11 Temmuz 2017'de Quentin Tarantino'nun <strong>Manson Ailesi cinayetleriyle</strong> ilgili bir film üzerine çalıştığı bildirildi.  </p>

11 Temmuz 2017'de Quentin Tarantino'nun Manson Ailesi cinayetleriyle ilgili bir film üzerine çalıştığı bildirildi.  

<p>28 Şubat 2018'de, Tarantino'nun 1969 yılında geçecek olan projesinin isminin Bir Zamanlar Hollywood'da olduğu doğrulandı. Tarantino'nun gerçek olaylara dayanan ilk filmi olacak Bir Zamanlar Hollywood'da'nın senaristliğinin ve yönetmenliğinin Tarantino tarafından gerçekleştirileceği açıklandı.</p>

28 Şubat 2018'de, Tarantino'nun 1969 yılında geçecek olan projesinin isminin Bir Zamanlar Hollywood'da olduğu doğrulandı. Tarantino'nun gerçek olaylara dayanan ilk filmi olacak Bir Zamanlar Hollywood'da'nın senaristliğinin ve yönetmenliğinin Tarantino tarafından gerçekleştirileceği açıklandı.

<p>Filmin yapımcılığını ilk etapta Tarantino ile birlikte <strong>Harvey Weinstein</strong> birlikte gerçekleştirecekti ancak Weinstein'in cinsel taciz iddialarının ardından Tarantino, Weinstein Şirketi ile olan ilişkisini kalıcı olarak kopardı.</p>

Filmin yapımcılığını ilk etapta Tarantino ile birlikte Harvey Weinstein birlikte gerçekleştirecekti ancak Weinstein'in cinsel taciz iddialarının ardından Tarantino, Weinstein Şirketi ile olan ilişkisini kalıcı olarak kopardı.

<p>Filmin görüntü yönetmenliğini <strong>Robert Richardson'ın</strong> üstlendiği açıklandı.</p>

Filmin görüntü yönetmenliğini Robert Richardson'ın üstlendiği açıklandı.

<p>Şubat 2018'de, Leonardo DiCaprio'nun oyuncu Rick Dalton'u, Brad Pitt'in ise Cliff Booth'u canlandıracağı bildirildi. Filmde, Sharon Tate'yi ise Margot Robbie'nin canlandıracağı açıklandı. Tarantino ayrıca, Burt Reynolds'la, Manson ve takipçilerinin çiftliğinde yaşamasına izin veren kör çiftlik sahibi George Spahn'ı canlandırması için görüştüler ve anlaştılar. Lakin oyuncu Burt Reynolds'ın ani ölümünden sonra rol Bruce Dern'e verildi.</p>

Şubat 2018'de, Leonardo DiCaprio'nun oyuncu Rick Dalton'u, Brad Pitt'in ise Cliff Booth'u canlandıracağı bildirildi. Filmde, Sharon Tate'yi ise Margot Robbie'nin canlandıracağı açıklandı. Tarantino ayrıca, Burt Reynolds'la, Manson ve takipçilerinin çiftliğinde yaşamasına izin veren kör çiftlik sahibi George Spahn'ı canlandırması için görüştüler ve anlaştılar. Lakin oyuncu Burt Reynolds'ın ani ölümünden sonra rol Bruce Dern'e verildi.

<p>Tarantino, <strong>Ennio Morricone'den</strong> filmin müziklerinin bestelenmesini istedi.</p>

Tarantino, Ennio Morricone'den filmin müziklerinin bestelenmesini istedi.

<p>Filmin dağıtımını Sony Pictures üstlendi ve<strong> Tate-LaBianca cinayetlerinin 50. yıl dönümü olan 9 Ağustos 2019'da yayınlamayı planladığı açıklandı.</strong></p>

Filmin dağıtımını Sony Pictures üstlendi ve Tate-LaBianca cinayetlerinin 50. yıl dönümü olan 9 Ağustos 2019'da yayınlamayı planladığı açıklandı.

<p><strong>OYUNCULARI</strong></p> <p>* Brad Pitt rolü - Cliff Booth</p> <p>* Bruce Dern rolü - George Spahn</p> <p>* Kurt Russell</p> <p>* Leonardo DiCaprio rolü - Rick Dalton</p> <p>* Margot Robbie rolü - Sharon Tate</p> <p>* Michael Madsen</p> <p>* Al Pacino rolü - Marvin Schwars</p> <p>* Tim Roth</p> <p>* Emile Hirsch rolü - Jay Sebring</p> <p>* Timothy Olyphant</p> <p>* Dakota Fanning rolü - Squeaky Fromme</p>

OYUNCULARI

* Brad Pitt rolü - Cliff Booth

* Bruce Dern rolü - George Spahn

* Kurt Russell

* Leonardo DiCaprio rolü - Rick Dalton

* Margot Robbie rolü - Sharon Tate

* Michael Madsen

* Al Pacino rolü - Marvin Schwars

* Tim Roth

* Emile Hirsch rolü - Jay Sebring

* Timothy Olyphant

* Dakota Fanning rolü - Squeaky Fromme

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