Bir Zamanlar Hollywood'da filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood), yönetmenliği ve senaristliği Quentin Tarantino tarafından gerçekleştirilen, 26 Temmuz 2019'da vizyona giren Amerika Birleşik Devletleri yapımı sinema filmi; 1960'lardaki Charles Manson'ın cinayetlerini konu alan filmin başrollerinde Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie gibi isimler yer alıyor. Brad Pitt, bu filmdeki Cliff Booth rolü ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscarı'nı alarak ilk Akademi Ödülü'nü aldı.
Şubat 2018'de, Leonardo DiCaprio'nun oyuncu Rick Dalton'u, Brad Pitt'in ise Cliff Booth'u canlandıracağı bildirildi. Filmde, Sharon Tate'yi ise Margot Robbie'nin canlandıracağı açıklandı. Tarantino ayrıca, Burt Reynolds'la, Manson ve takipçilerinin çiftliğinde yaşamasına izin veren kör çiftlik sahibi George Spahn'ı canlandırması için görüştüler ve anlaştılar. Lakin oyuncu Burt Reynolds'ın ani ölümünden sonra rol Bruce Dern'e verildi.
OYUNCULARI
* Brad Pitt rolü - Cliff Booth
* Bruce Dern rolü - George Spahn
* Kurt Russell
* Leonardo DiCaprio rolü - Rick Dalton
* Margot Robbie rolü - Sharon Tate
* Michael Madsen
* Al Pacino rolü - Marvin Schwars
* Tim Roth
* Emile Hirsch rolü - Jay Sebring
* Timothy Olyphant
* Dakota Fanning rolü - Squeaky Fromme
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