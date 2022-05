Bir Zamanlar Hollywood'da filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood), yönetmenliği ve senaristliği Quentin Tarantino tarafından gerçekleştirilen, 26 Temmuz 2019'da vizyona giren Amerika Birleşik Devletleri yapımı sinema filmi; 1960'lardaki Charles Manson'ın cinayetlerini konu alan filmin başrollerinde Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie gibi isimler yer alıyor. Brad Pitt, bu filmdeki Cliff Booth rolü ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscarı'nı alarak ilk Akademi Ödülü'nü aldı.