Burdur Gölü'nde korkutan görüntü: İskele havada kaldı

Burdur MAKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencileri İlayda Özeken ve Gülcan Akçay, pandemi nedeniyle ara verilen eğitimin ardından 1,5 yıl sonra ilk defa geldikleri Burdur'da, Burdur Gölü sahilindeki çekilmeyi görünce şaşırdıklarını belirtti.

Gölde suyun azalmasına çok üzüldüğünü anlatan İlayda Özeken, "Pandemi dolayısıyla eğitimimize online devam etmiştik. Bu yıl yüz yüze eğitim başlayınca geldiğimiz Burdur'da gölün çok fazla çekildiğini fark ettik. Bu durum çok üzücü. Gölün bu hali içimizi acıttı" dedi.

