Burdur Gölü'nde korkutan görüntü: İskele havada kaldı
GÖLÜN SUYU İSKELEDEN 2 METRE UZAKLAŞTI
Burdur Gölü'ndeki kuraklık nedeniyle geçmiş yıllarda sahil olarak kullanılan Şeker Plajı, halk plajı ve göl kıyılarında çatlamış toprak örtüsü oluştu. Halk plajında 5 yıl önce göl suyunun yüzeyinde yer alan 3 metre yüksekliğindeki iskele, bugünlerde suya yaklaşık 2 metre uzaklıkta bulunuyor.
Burdur MAKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencileri İlayda Özeken ve Gülcan Akçay, pandemi nedeniyle ara verilen eğitimin ardından 1,5 yıl sonra ilk defa geldikleri Burdur'da, Burdur Gölü sahilindeki çekilmeyi görünce şaşırdıklarını belirtti.
Gölde suyun azalmasına çok üzüldüğünü anlatan İlayda Özeken, "Pandemi dolayısıyla eğitimimize online devam etmiştik. Bu yıl yüz yüze eğitim başlayınca geldiğimiz Burdur'da gölün çok fazla çekildiğini fark ettik. Bu durum çok üzücü. Gölün bu hali içimizi acıttı" dedi.
Burdur Gölü'ne 2 yıl aradan sonra geldiğini belirten Gülcan Akçay ise "2 sene önce Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde eğitime başladık. Geçen yıl pandemiden dolayı burada değildik. Bu yıl yüz yüze eğitimin başlaması ile Burdur'a geldik. Gördük ki göl seviyesi 2 yıl önceye göre bayağı çekilmiş. Yetkililerin bu duruma bir çare bulmasını istiyoruz, gölün durumu içler acısı" diye konuştu.
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