<p>İstanbul'da hafta sonu AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Çamlıca Kulesi'ne giriş ücreti 60 lira. Kulede beraber tur atmak isteyen 4 kişi, birer de çay içerse 280 lira ödemesi gerekecek.<br></p>
1

İstanbul'da hafta sonu AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Çamlıca Kulesi'ne giriş ücreti 60 lira. Kulede beraber tur atmak isteyen 4 kişi, birer de çay içerse 280 lira ödemesi gerekecek.

<p>Sadece pandemi boyunca pazar günleri kapalı olacak kule, 10.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Giriş fiyatları ise yurttaşlar tarafından şimdiden fazla bulundu.<br></p>
2

Sadece pandemi boyunca pazar günleri kapalı olacak kule, 10.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Giriş fiyatları ise yurttaşlar tarafından şimdiden fazla bulundu.

<p>İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren&nbsp; 10.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı. Giriş fiyatları yurttaşlar tarafından yüksek bulunan kulenin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın uhdesindeki PTT iştiraki olan Kule AŞ tarafından işletilecek.</p>
3

İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren  10.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı. Giriş fiyatları yurttaşlar tarafından yüksek bulunan kulenin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın uhdesindeki PTT iştiraki olan Kule AŞ tarafından işletilecek.

<p>Pandemi boyunca pazar hariç haftanın 6 günü saat 10.00-21.00 saatleri arasında açık olan kuleye giriş fiyatları yurttaşlar tarfından fazla bulundu.&nbsp;</p>
4

Pandemi boyunca pazar hariç haftanın 6 günü saat 10.00-21.00 saatleri arasında açık olan kuleye giriş fiyatları yurttaşlar tarfından fazla bulundu. 

<p><strong>ÇAMLICA KULESİNE GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?</strong></p><p><span style="text-decoration: underline;" data-mce-style="text-decoration: underline;">Kuleye giriş fiyatlar ise şu şekilde:</span></p><p><strong>Tam ücret:</strong> 60 TL&nbsp;</p><p><strong>İndirimli ücret:</strong> 30 TL&nbsp;</p><p><strong>Turistler için:</strong> 120 lira</p>
5

ÇAMLICA KULESİNE GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Kuleye giriş fiyatlar ise şu şekilde:

Tam ücret: 60 TL 

İndirimli ücret: 30 TL 

Turistler için: 120 lira

<p><strong>1 POĞAÇA 10 LİRA, SERPME KAHVALTI KİŞİ BAŞI 180 LİRA</strong></p><p>Kulede beraber tur atmak isteyen 4 kişi, birer de çay içerse 280 lira ödemesi gerekecek.&nbsp;</p><p><span style="text-decoration: underline;" data-mce-style="text-decoration: underline;">Kule'deki yeme-içme fiyatları ise şu şekilde:</span>&nbsp;</p><p><strong>Çay 10, kola/ayran 18, kahve 20 lira. Serpme kahvaltı kişi 180 TL. Peynirli sandviç 30, sütlaç 32, bonfile 128 lira.</strong></p><p>Kulenin bu haliyle hem ziyaretçi hem de restoran hizmeti açısından üst gelir grubuna hitap ettiği görülüyor.</p><p><sub><em>Kaynak: Sözcü</em></sub></p>
6

1 POĞAÇA 10 LİRA, SERPME KAHVALTI KİŞİ BAŞI 180 LİRA

Kulede beraber tur atmak isteyen 4 kişi, birer de çay içerse 280 lira ödemesi gerekecek. 

Kule'deki yeme-içme fiyatları ise şu şekilde: 

Çay 10, kola/ayran 18, kahve 20 lira. Serpme kahvaltı kişi 180 TL. Peynirli sandviç 30, sütlaç 32, bonfile 128 lira.

Kulenin bu haliyle hem ziyaretçi hem de restoran hizmeti açısından üst gelir grubuna hitap ettiği görülüyor.

Kaynak: Sözcü

Video Haberler