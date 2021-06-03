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İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren 10.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı. Giriş fiyatları yurttaşlar tarafından yüksek bulunan kulenin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın uhdesindeki PTT iştiraki olan Kule AŞ tarafından işletilecek.
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1 POĞAÇA 10 LİRA, SERPME KAHVALTI KİŞİ BAŞI 180 LİRA
Kulede beraber tur atmak isteyen 4 kişi, birer de çay içerse 280 lira ödemesi gerekecek.
Kule'deki yeme-içme fiyatları ise şu şekilde:
Çay 10, kola/ayran 18, kahve 20 lira. Serpme kahvaltı kişi 180 TL. Peynirli sandviç 30, sütlaç 32, bonfile 128 lira.
Kulenin bu haliyle hem ziyaretçi hem de restoran hizmeti açısından üst gelir grubuna hitap ettiği görülüyor.
Kaynak: Sözcü
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