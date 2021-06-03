3

İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren 10.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı. Giriş fiyatları yurttaşlar tarafından yüksek bulunan kulenin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın uhdesindeki PTT iştiraki olan Kule AŞ tarafından işletilecek.