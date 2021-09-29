Canlı yayında ortalık karıştı... Yaşar Hacısalihoğlu ve Ersan Şen arasında sert tartışma

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2021 Çarşamba, 11:51
<p>Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net'te siyaset gündemiyle ilgili konular konuşuldu. Programda sıklıkla yer alan ünlü ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ile Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu arasında gerilim yaşandı.</p>

Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net'te siyaset gündemiyle ilgili konular konuşuldu. Programda sıklıkla yer alan ünlü ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ile Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu arasında gerilim yaşandı.

<p><strong>ORTALIK KARIŞTI</strong></p><p>Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadelesi üzerine yapılan tartışmanın büyümesi üzerine ortalık bir anda kızıştı.&nbsp;</p>

ORTALIK KARIŞTI

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadelesi üzerine yapılan tartışmanın büyümesi üzerine ortalık bir anda kızıştı. 

<div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;" data-mce-style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" frameborder="0" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x84j37o?autoplay=1" width="100%" height="100%" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x84j37o?autoplay=1" data-mce-style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;"></iframe></div><p>Kübra Par, konukları sakinleştirmekte zorlanırken, akademisyen Hacısalihoğlu'nun Ersan Şen'e söylediği <em><strong>"Senin ömrün kadar bu işlerle uğraştım, her b...ktan anlayacaksın değil mi?"</strong></em> sözleri programa damga vurdu.</p>

Kübra Par, konukları sakinleştirmekte zorlanırken, akademisyen Hacısalihoğlu'nun Ersan Şen'e söylediği "Senin ömrün kadar bu işlerle uğraştım, her b...ktan anlayacaksın değil mi?" sözleri programa damga vurdu.

<p><strong>KÜBRA PAR'DAN TEPKİ</strong></p><p>Konukları sakinleştirmeye çalışan Par, bu sözler üzerine "Olamaz böyle bir şey RTÜK'ten ceza yiyeceğiz" diyerek duruma tepki gösterdi.</p>

KÜBRA PAR'DAN TEPKİ

Konukları sakinleştirmeye çalışan Par, bu sözler üzerine "Olamaz böyle bir şey RTÜK'ten ceza yiyeceğiz" diyerek duruma tepki gösterdi.

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