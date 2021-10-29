Cem Yılmaz NFT satışından 2 milyon 940 bin lira kazandı

29 Ekim 2021 Cuma, 13:20

Dünyada NFT çılgınlığı devam ederken, ünlü komedyen Cem Yılmaz da bu modaya uydu ve dijital ortamda yaptığı çizimlerini NFT olarak satışa sundu. Geçtiğimiz günlerde yaptığı çizimleri dijital ortamda imzalayarak, bir platform üzerinden satacağını duyuran Yılmaz servet değerinde bir ücret elde etti.

YAKLAŞIK 3 MİLYON LİRA KAZANDI

Opensea platformundan 15 gün önce ilk NFT’sini satan Yılmaz, şu ana kadar 45 NFT’sine alıcı buldu. Yılmaz bu satışlardan 2 milyon 940 bin lira gelir sağladı.

Cem Yılmaz en yüksek geliri ‘Far a head’ koleksiyonunun ‘CYHEAD000000’ isimli NFT’sinden elde etti. OpenSea platformuna tam 91 özgün NFT yükleyen Cem Yılmaz şu anda diğer eserlerinde açık artırmaya devam ediyor.

Ayrıca komedyen, kendi yüzünün resmedildiği NFT’leri satın alan kişilere bir sürpriz yapmıştı.

Konuyla alakalı şu açıklamada bulunmuştu:

“NFT olarak sunduğum bu ikonlardan herhangi bir rengine sahip olan arkadaşlar, ne zaman ve nerede isterlerse gösterilerime iki kişilik davetiye kazanmıştır. Siyah beyaz olan ikon sahibi ise ömür boyu her yerde iki kişilik kombine sahibi oldu.”