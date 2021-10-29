Cem Yılmaz NFT satışından 2 milyon 940 bin lira kazandı
Çizimlerini NFT olarak açık artırmaya çıkaran ünlü komedyen Cem Yılmaz, 15 günde rekor bir satışa imza attı. Son zamanlarda popüler hale gelen NFT (Nonfungible Token) dünyasına katılan 48 yaşındaki şovmen 45 adet eserinden toplam 2 milyon 940 bin TL gelir elde etti.
Dünyada NFT çılgınlığı devam ederken, ünlü komedyen Cem
Yılmaz da bu modaya uydu ve dijital ortamda yaptığı çizimlerini NFT olarak
satışa sundu. Geçtiğimiz günlerde yaptığı çizimleri dijital ortamda
imzalayarak, bir platform üzerinden satacağını duyuran Yılmaz servet değerinde
bir ücret elde etti.
YAKLAŞIK 3 MİLYON LİRA KAZANDI
Opensea platformundan 15 gün önce ilk NFT’sini satan Yılmaz,
şu ana kadar 45 NFT’sine alıcı buldu. Yılmaz bu satışlardan 2 milyon 940 bin
lira gelir sağladı.
Cem Yılmaz en yüksek geliri ‘Far a head’ koleksiyonunun
‘CYHEAD000000’ isimli NFT’sinden elde etti. OpenSea platformuna tam 91 özgün
NFT yükleyen Cem Yılmaz şu anda diğer eserlerinde açık artırmaya devam ediyor.
Ayrıca komedyen, kendi yüzünün resmedildiği NFT’leri satın
alan kişilere bir sürpriz yapmıştı.
Konuyla alakalı şu açıklamada bulunmuştu:
“NFT olarak sunduğum bu ikonlardan herhangi bir rengine sahip olan arkadaşlar, ne zaman ve nerede isterlerse gösterilerime iki kişilik davetiye kazanmıştır. Siyah beyaz olan ikon sahibi ise ömür boyu her yerde iki kişilik kombine sahibi oldu.”
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