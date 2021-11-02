Cem Yılmaz'dan izleyicilere: "Yolda yenilen poğaça, çöp şiş, bunları hep ben ödeyeceğim..."
Ünlü şovmen Cem Yılmaz'ın İzmir'deki gösterisi yağmur nedeniyle iptal oldu. Yılmaz, duruma isyan edip "Ben Nazilli'den geldim otopark paramı kim verecek" diyen hayranına verdiği yanıtla olay oldu. Ertelenen gösterisini pazartesi akşamı yapan Cem Yılmaz yeni paylaşımında ise "İzmir turnemizi gülerek bitirdik" dedi.
İzmir Fuar Açık Hava'da 31 Ekim akşamı yapılması planlanan gösterisi yağmur nedeniyle iptal olan Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
"PARAYI BEN VERECEĞİM"
Mağdur yurttaşlardan gelen tepkileri tiye alan ünlü şovmen, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Dün gösteri iki saat kala yağan yağmurdan iptal oldu. Olur insanlık hali! 'Ben Nazilli'den geldim otopark paramı kim verecek?' yazmış. Ben vereceğim çünkü bütün parayı ben topluyorum otopark otobüs yolda yenilen poğaça çöp şiş bunları hep ben ödeyeceğim. Bunun doğrusu budur."
Cem Yılmaz, isteyenlerin ödedikleri parayı geri alabileceklerini ya da 1 Kasım tarihli gösteri için biletlerini değiştirebileceklerini duyurdu.
"İZMİR TURNEMİZİ GÜLEREK BİTİRDİK"
Ertelenen İzmir gösterisini 1 Kasım Pazartesi akşamı yapan Cem Yılmaz, Twitter'dan yeni bir paylaşım daha yaptı.
Gösteride çekilen bir fotoğrafı paylaşan ünlü komedyen "Evet…Dün yağdırdığım yağmur sonrası bu gece İzmir turnemizi gülerek bitirdik …Teşekkür ederim" notunu yazdı.
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