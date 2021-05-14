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Alaçatı Çarşısı esnafından market işletmecisi Recep Özkan, "Çeşme'de hiçbir zaman böyle bir şey yaşanmadı. İnşallah bir daha da yaşanmaz. Bu çarşı son derece kalabalık olurdu ancak bu bayram bomboş kaldı. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. İnşallah ileride daha iyi olacak. Burası haziran ayından itibaren çok kalabalık olurdu ve izdiham yaşanırdı. Bu çarşıyı böyle görmek mümkün değildi" dedi.

