Chelsea, Attila Szalai için teklif yapmaya hazırlanıyor

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2021 Cumartesi, 17:11
<p>Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana başarılı bir performans ortaya koyan ve Avrupa'da da birçok takımın transfer listesinde yer alan Attila Szalai'ye, Atletico Madrid'ten sonra bir takım daha talip oldu.</p>

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana başarılı bir performans ortaya koyan ve Avrupa'da da birçok takımın transfer listesinde yer alan Attila Szalai'ye, Atletico Madrid'ten sonra bir takım daha talip oldu.

<p>İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in Fenerbahçe'den Attila Szalai'nin peşinde olduğu iddia edildi.</p>

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in Fenerbahçe'den Attila Szalai'nin peşinde olduğu iddia edildi.

<p>Attila Szalai'nin piyasa değerinin 11 milyon Avro olduğu kaydedildi.</p>

Attila Szalai'nin piyasa değerinin 11 milyon Avro olduğu kaydedildi.

<p>Bu sezon Fenerbahçe'de 38 maça çıkan Szalai için piyasa değerinin uygun olduğu kaydedildi. Macar stoper için hava toplarında etkili olduğu vurgulandı.</p>

Bu sezon Fenerbahçe'de 38 maça çıkan Szalai için piyasa değerinin uygun olduğu kaydedildi. Macar stoper için hava toplarında etkili olduğu vurgulandı.

<p>Fenerbahçe ise Szalai'yi transfer etmek isteyen kulübe kapıyı en az 20 milyon Avro'dan açacak.&nbsp;</p>

Fenerbahçe ise Szalai'yi transfer etmek isteyen kulübe kapıyı en az 20 milyon Avro'dan açacak. 

<p>Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Haziran ayında Habertürk'te katıldığı programda, Euro 2020 sonrası Szalai'ye taliplerin arttığını açıklamış ve "20 milyon Avro'nun altı konuşulmaz bile" demişti.&nbsp;</p>

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Haziran ayında Habertürk'te katıldığı programda, Euro 2020 sonrası Szalai'ye taliplerin arttığını açıklamış ve "20 milyon Avro'nun altı konuşulmaz bile" demişti. 


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