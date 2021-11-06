Chelsea, Attila Szalai için teklif yapmaya hazırlanıyor
Video Haberler
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den seçim hamlesi
- Diyanet'in 'baldız' takıntısı: Halası, teyzesi de olur
- Bingöl’de ‘küfür’ gerilimi
- İki sarı kart var atılan oyuncu yok! Maç tekrarlanabilir
- Milyoner'e damga vuran 'Galatasaray' sorusu
- Erdoğan’ın diploması hakkında karar
- Erdoğan'a seçmenden kötü haber!
- MHP'li vekilden skandal Demirtaş açıklaması
- Hakan Ural'ın sağlık durumuna ilişkin kötü haber
- Lütfü Türkkan ilk kez konuştu