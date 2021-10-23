Cristiano Ronaldo'dan 'Milli Takımı bırakacak mısın?' sorusuna yanıt

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2021 Cumartesi, 09:25
<p>Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, geçen ay milli takımlarla en çok gol atan isim unvanını elde etmişti. 2016 Avrupa Şampiyonası'nı Portekiz ile kazanan Ronaldo, 2022 Dünya Kupası öncesi daha fazlasını istediğini açıkladı.</p>

Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, geçen ay milli takımlarla en çok gol atan isim unvanını elde etmişti. 2016 Avrupa Şampiyonası'nı Portekiz ile kazanan Ronaldo, 2022 Dünya Kupası öncesi daha fazlasını istediğini açıkladı.

<p>Sky Sports televizyonunun sorularını yanıtlayan Ronaldo, milli takımı bırakıp bırakmayacağı şeklindeki soruya, "Neden? Şu anda zamanımın geldiğini düşünmüyorum. İnsanların ne istediği değil, benim ne istediğim önemli" dedi.</p>

Sky Sports televizyonunun sorularını yanıtlayan Ronaldo, milli takımı bırakıp bırakmayacağı şeklindeki soruya, "Neden? Şu anda zamanımın geldiğini düşünmüyorum. İnsanların ne istediği değil, benim ne istediğim önemli" dedi.

<p>Fiziksel durumunun yetersiz olması durumunda ayrılığı düşünebileceğini kaydeden Cristiano Ronaldo, "Koşamasam, topu süremesem veya şut atamasam; gücüm tükenirse.... Ancak şu anda kendimi güçlü hissediyorum ve devam etmek istiyorum; çünkü hala motiveyim. Ana kelime bunları yapmak için motive olmam.... İnsanları, ailemi, taraftarları ve kendimi mutlu etmeye odaklıyım. Bu seviyeyi daha da yükseğe çıkarmak istiyorum" ifadelerini kullandı.</p>

Fiziksel durumunun yetersiz olması durumunda ayrılığı düşünebileceğini kaydeden Cristiano Ronaldo, "Koşamasam, topu süremesem veya şut atamasam; gücüm tükenirse.... Ancak şu anda kendimi güçlü hissediyorum ve devam etmek istiyorum; çünkü hala motiveyim. Ana kelime bunları yapmak için motive olmam.... İnsanları, ailemi, taraftarları ve kendimi mutlu etmeye odaklıyım. Bu seviyeyi daha da yükseğe çıkarmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

<p>Bu sezon resmi maçlarda 6 gol kaydeden Ronaldo, buna karşın takımının bu sezonki gidişatı konusunda uyardı ve "Sadece bireysel başarılarım konusunda konuşmuyorum, takım oyununu ilk sıraya koyuyorum. Takım olarak kazanmak, bireysel başarılardan daha kolay. Bunun hala olası olduğunu düşünüyorum. Herkes kendi rolünü bilmeli. Ben takımdaki ve kulüpteki rolümü biliyorum. Benim rolüm gol atmak ve takıma deneyimimle yardımcı olmak, oyunu okumak. Eğer herkes böyle düşünür, kendisini takım için feda ederse, sanırım daha iyi bir takım oluruz" diye konuştu.</p>

Bu sezon resmi maçlarda 6 gol kaydeden Ronaldo, buna karşın takımının bu sezonki gidişatı konusunda uyardı ve "Sadece bireysel başarılarım konusunda konuşmuyorum, takım oyununu ilk sıraya koyuyorum. Takım olarak kazanmak, bireysel başarılardan daha kolay. Bunun hala olası olduğunu düşünüyorum. Herkes kendi rolünü bilmeli. Ben takımdaki ve kulüpteki rolümü biliyorum. Benim rolüm gol atmak ve takıma deneyimimle yardımcı olmak, oyunu okumak. Eğer herkes böyle düşünür, kendisini takım için feda ederse, sanırım daha iyi bir takım oluruz" diye konuştu.

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