Cristiano Ronaldo'dan 'Milli Takımı bırakacak mısın?' sorusuna yanıt

Bu sezon resmi maçlarda 6 gol kaydeden Ronaldo, buna karşın takımının bu sezonki gidişatı konusunda uyardı ve "Sadece bireysel başarılarım konusunda konuşmuyorum, takım oyununu ilk sıraya koyuyorum. Takım olarak kazanmak, bireysel başarılardan daha kolay. Bunun hala olası olduğunu düşünüyorum. Herkes kendi rolünü bilmeli. Ben takımdaki ve kulüpteki rolümü biliyorum. Benim rolüm gol atmak ve takıma deneyimimle yardımcı olmak, oyunu okumak. Eğer herkes böyle düşünür, kendisini takım için feda ederse, sanırım daha iyi bir takım oluruz" diye konuştu.