Fenerbahçe’de Mesut Özil ile Pereira arasındaki kriz günden güne büyüyor
UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda Fenerbahçe, Antwerp ile evinde 2-2 berabere kaldı. Maçta, Mesut Özil krizi yaşandı.
F.Bahçe, Avrupa’ya havlu atmak üzere. Henüz galibiyetle tanışamadı. Teknik direktör Pereira’nın maç sonu yaptığı açıklamalar da olumsuz yönde. Mesut Özil ile Pereira arasındaki kriz bir an önce çözülmeli. Mesut oyundan alındı diye kızıyor, su şişelerine tekme atıyor. Daha önce de ikili arasında benzer bir problem Kasımpaşa maçında yaşanmış, Mesut oyuna alınmadığı gerekçesiyle üzerindeki yeleği Portekizli hocanın önüne doğru fırlatmıştı. Gün gelecek Pereira, belki yönetime, “Ya ben ya Mesut” diyebilir. Mesut dünya yıldızı tamam ama o Mesut’la şimdiki arasında dağlar kadar fark var. Sahada kaçak oynuyor. Milli ara Sarı-Lacivertlilere yaramamış. Önce Trabzonspor yenilgisi sonra Antwerp beraberliği. Kayıplar her geçen gün artıyor. Kadıköy’de yarın oynanacak olan Alanyaspor karşılaşması da yine kolay geçmeyecek görünüyor.
‘BU GÖRÜNTÜYÜ VERMEMELİYDİM’
Antwerp maçında oyundan çıkarken gösterdiği tepkiyle gündem olan Mesut Özil, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Mesut, “Oyundan çıkarken gösterdiğim tepki, oyun içindeki tansiyon ve kolay kazanmamız gereken önemli bir maçla alakalıydı. Asla kimseyi hedef almadım, yine de bu görüntüleri vermemeliydim. Fenerbahçe için savaşmaya devam!" ifadelerini kullandı.
HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAKLAR?
PFDK, Altay Bayındır’a 1, Osayi Samuel’e de üç maç ceza vermişti. Buna göre Altay, Alanya, Osayi ise Alanya, Konya ve Kayseri maçlarında forma giyemeyecek.
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