Fenerbahçe için Angel Romero ve Oscar Romero iddiası

23 Ekim 2021 Cumartesi, 09:14

Paraguay basınında, Fenerbahçe hakkında dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Paraguaylı ikiz kardeşler Angel Romero ve Oscar Romero'nun Fenerbahçe gündeminde olduğu öne sürüldü.

D10'un gazeteci Arturo Maximo Rubin'e dayandırdığı habere göre Fenerbahçe, San Lorenzo'dan ayrılan serbest statüdeki Angel Romero ve Oscar Romero kardeşleri kadrosuna katmaya yaklaştı.

Transferin yüksek oranda tamamlandığı ve Paraguaylı futbolcuların devre arasında büyük ihtimalle Fenerbahçe'ye gideceği aktarıldı.

29 yaşındaki Paraguaylı sağ kanat oyuncusu Angel Romero, bugüne kadar 37 kez formasını giydiği milli takımda 9 gol attı. Aynı zamanda sol kanat ve forvette görev yapabilen Angel, 202 maçta 34 gol ve 27 asist kaydetti.

Angel Romero'nun ikiz kardeşi olan 29 yaşındaki Oscar Romero ise 10 numara pozisyonunda forma giyiyor. Oscar milli formayla 53 maçta 4 gol atarken, kulüpler formasıyla ise 192 maçta 29 gol ve 35 asist üretti.