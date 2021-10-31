Cristiano Ronaldo'nun paylaşımı sosyal medyada ses getirdi

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2021 Pazar, 16:53
<p>Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo, bir kez daha tüm dünyanın gündemine oturdu.</p>

Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo, bir kez daha tüm dünyanın gündemine oturdu.

<p>Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile ultrason fotoğrafının bulunduğu fotoğrafla yaptığı paylaşım büyük ses getirdi.</p>

Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile ultrason fotoğrafının bulunduğu fotoğrafla yaptığı paylaşım büyük ses getirdi.

<p>Portekizli yıldız, yaptığı son paylaşımda, "İkiz Bebek beklediğimizi açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Kalbimiz sevgiyle dolu, sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.</p>

Portekizli yıldız, yaptığı son paylaşımda, "İkiz Bebek beklediğimizi açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Kalbimiz sevgiyle dolu, sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

<p>Ronaldo'nun paylaşımı, 25 milyon beğeni barajını geçerek, Ariana Grande, Kylie Jenner, Lionel Messi gibi dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı.</p>

Ronaldo'nun paylaşımı, 25 milyon beğeni barajını geçerek, Ariana Grande, Kylie Jenner, Lionel Messi gibi dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı.


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