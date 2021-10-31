Trabzonspor'da Bakasetas'a Sporting Lizbon talip oldu

31 Ekim 2021 Pazar, 12:34

Trabzonspor, Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna fırtına gibi başladı. Bordo-mavililer, ligin geride kalan 11. haftasını namağlup lider olarak tamamladı ve son olarak Ç.Rizespor'u sahasında 2-1 mağlup etti.

Bordo-mavili ekibin yıldız oyuncusu Bakasetas'a, Sporting lizbon'un talip olduğu iddia edildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Sporting Lizbon'un, Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas için resmi teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.

Protothema'da yer alan habere göre Sporting Lizbon kulübünün yetkilileri Trabzonspor'a reddedilemeyecek bir bonservis bedeli ödeyerek 28 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor.

Yunan basınında yer alan haberin ilginç bir yanı ise, genelde yetiştirip satmayı seçen Lizbon ekibi, yüksek bonservis bedeli ödemeyi bir kulüp stratejisi olarak görmüyor.