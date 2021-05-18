<p>Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, WhatsApp’ın yeni gizlilik güncellemesini kabul eden yurttaşlara uyarılarda bulundu.&nbsp;<br></p>
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Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, WhatsApp’ın yeni gizlilik güncellemesini kabul eden yurttaşlara uyarılarda bulundu. 

<p>Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yurttaşlar kişisel verilerini üçüncü taraflarla paylaşmaya zorlandığını ifade ederek, “Fotoğraf, video ve dosyalar sunuculardan silinmeyebilir. Bazı durumlarda mesajlar da sunucularda saklanabilir. IP adresi, telefon numarası, konum gibi veriler toplanabilir. Kişisel verilerin kullanıcıların rızası dışında belirsiz süre saklama ihtimali de var” dedi.&nbsp;<br></p>
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Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yurttaşlar kişisel verilerini üçüncü taraflarla paylaşmaya zorlandığını ifade ederek, “Fotoğraf, video ve dosyalar sunuculardan silinmeyebilir. Bazı durumlarda mesajlar da sunucularda saklanabilir. IP adresi, telefon numarası, konum gibi veriler toplanabilir. Kişisel verilerin kullanıcıların rızası dışında belirsiz süre saklama ihtimali de var” dedi. 

<p>Koç, yurttaşların sözleşmeyi onaylamadan önce kişisel verilerin kullanımı hakkında önemli detayların incelenmesi gerektiğini söyledi. Koç ayrıca, uygulama ile ilgili şu uyarılarda bulundu:&nbsp;<br></p>
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Koç, yurttaşların sözleşmeyi onaylamadan önce kişisel verilerin kullanımı hakkında önemli detayların incelenmesi gerektiğini söyledi. Koç ayrıca, uygulama ile ilgili şu uyarılarda bulundu: 

<p>“Mesajlaşma, arama, durum, grup adı dahil tüm grup bilgileri, profil fotoğrafı, son görülme bilgisi ve hakkımdaki kısmındaki bilgileri en son ne zaman güncellediğini gibi bilgiler toplanabilecek.&nbsp;<br></p>
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“Mesajlaşma, arama, durum, grup adı dahil tüm grup bilgileri, profil fotoğrafı, son görülme bilgisi ve hakkımdaki kısmındaki bilgileri en son ne zaman güncellediğini gibi bilgiler toplanabilecek. 

<p>- Pil seviyesi, sinyal gücü, uygulama sürümü, bağlantı bilgileri, dil ve saat dilimi ve tanımlayıcılar gibi cihaza ve bağlantıya özgü bilgiler işlenebilecek.&nbsp;</p><p>- Konumla ilgili özellikler kullanılmasa bile kullanıcının genel konumunu tahmin etmek için IP adresleri ve telefon numarası alan kodları gibi diğer bilgiler kullanılabilecek.</p>
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- Pil seviyesi, sinyal gücü, uygulama sürümü, bağlantı bilgileri, dil ve saat dilimi ve tanımlayıcılar gibi cihaza ve bağlantıya özgü bilgiler işlenebilecek. 

- Konumla ilgili özellikler kullanılmasa bile kullanıcının genel konumunu tahmin etmek için IP adresleri ve telefon numarası alan kodları gibi diğer bilgiler kullanılabilecek.

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