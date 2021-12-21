Dolar ne zaman, ne kadar düştü? İşte dolar kurunun 15 günlük durumu
Eski Hazine ve Maliye Bakanı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Berat Albayrak, Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda, "Faiz sebep, enflasyon sonuçtur" teorisinin tersine bir Para Politikası uygulamaya başladı.
Bunun üzerine Türk Lirası, yabancı para birimleri karşısında önlenemez bir değer kaybına uğradı.
Dolar kurunun Türk Lirası karşısında ağır değer kaybı, son aylarda durdurulamaz bir noktaya geldi. Buna göre 1 Amerikan Doları, bir ay içerisinde 9 liradan 18 liraya kadar yükseldi.
Gittikçe artan hayat pahalılığı yurttaşların alım gücünün düşmesiyle birlikte büyük bir toplumsal sorun haline geldi.
İşte dolar/TL kurunun 15 günlük değişimi...
21 Aralık 2021 Salı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşamki açıklamasının ardından dolarda sert düşüş yaşanmıştı. Dün borsanın kapanmasına yakın saatlerde 18 lira seviyelerinden işlem gören dolar, piyasalar açıldığında 11.08'e kadar geriledi.
Ancak dolara yönelik yeni müdahale fayda etmedi. Sabah saatlerinde gerileyen dolar kuru, piyasaların açılmasından sonra 14.37 seviyelerine kadar yükseldi.
Buna göre dolar, piyasaların açılmasından bu saate yüzde 4,94 değer kaybetti
20 Aralık 2021 Pazartesi
Akşamki müdahaleye giden sürecin sebebi gün içerisindeki kur dalgalanmasıydı. Buna göre dolar, rekor kırarak 18 lira seviyesine yükseltti. Dolar haftaya, 18,36'ya çıkarak başladı.
Müdahale sonrası rekor düzeyde düşen dolar, Türk Lirası karşısında 13,05 seviyelerine geriledi.
Dolar serbest piyasa tarihinde bir gün içerisinde en büyük değer kaybını yaşayarak, gün içerisinde yüzde 17,72 değer kaybına uğradı.
Buna göre, serbest piyasa tarihinde en büyük değer kaybı 22 Şubat 1991 tarihinde, yüzde eksi 12.20 kayıp yaşamıştı.
17.12.2021 Cuma
Borsaların devre keserek geçtiği haftayı yüksek seviyeden kapatan dolar, tüm zamanların en büyük zirvesini gördü. 16.41 ile günü kapatan doların gün içindeki en yüksek seviyesi 17.16 oldu.
Kapalı ekonominin rekorunu dahi geçen dolar (1 dolar 15 Lira - 10 Ağustos 1970), Türk Lirası'na tarihinin kara günlerinden birisini yaşattı.
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