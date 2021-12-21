Dolar ne zaman, ne kadar düştü? İşte dolar kurunun 15 günlük durumu

Eski Hazine ve Maliye Bakanı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Berat Albayrak, Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda, "Faiz sebep, enflasyon sonuçtur" teorisinin tersine bir Para Politikası uygulamaya başladı.

Bunun üzerine Türk Lirası, yabancı para birimleri karşısında önlenemez bir değer kaybına uğradı.

Dolar kurunun Türk Lirası karşısında ağır değer kaybı, son aylarda durdurulamaz bir noktaya geldi. Buna göre 1 Amerikan Doları, bir ay içerisinde 9 liradan 18 liraya kadar yükseldi.

Gittikçe artan hayat pahalılığı yurttaşların alım gücünün düşmesiyle birlikte büyük bir toplumsal sorun haline geldi.

İşte dolar/TL kurunun 15 günlük değişimi...