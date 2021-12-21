Dolar ne zaman, ne kadar düştü? İşte dolar kurunun 15 günlük durumu

cumhuriyet.com.tr
21 Aralık 2021 Salı, 16:05
<p>Eski Hazine ve Maliye Bakanı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Berat Albayrak, Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda, <strong>"Faiz sebep, enflasyon sonuçtur"</strong> teorisinin tersine bir Para Politikası uygulamaya başladı. </p><p>Bunun üzerine Türk Lirası, yabancı para birimleri karşısında önlenemez bir değer kaybına uğradı.&nbsp;</p><p>Dolar kurunun Türk Lirası karşısında ağır değer kaybı, son aylarda durdurulamaz bir noktaya geldi.<strong> Buna göre 1 Amerikan Doları, bir ay içerisinde 9 liradan 18 liraya kadar yükseldi.</strong>&nbsp;</p><p>Gittikçe artan hayat pahalılığı yurttaşların alım gücünün düşmesiyle birlikte büyük bir toplumsal sorun haline geldi.&nbsp;</p><p><strong>İşte dolar/TL kurunun 15 günlük değişimi...</strong></p>

Eski Hazine ve Maliye Bakanı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Berat Albayrak, Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda, "Faiz sebep, enflasyon sonuçtur" teorisinin tersine bir Para Politikası uygulamaya başladı.

Bunun üzerine Türk Lirası, yabancı para birimleri karşısında önlenemez bir değer kaybına uğradı. 

Dolar kurunun Türk Lirası karşısında ağır değer kaybı, son aylarda durdurulamaz bir noktaya geldi. Buna göre 1 Amerikan Doları, bir ay içerisinde 9 liradan 18 liraya kadar yükseldi. 

Gittikçe artan hayat pahalılığı yurttaşların alım gücünün düşmesiyle birlikte büyük bir toplumsal sorun haline geldi. 

İşte dolar/TL kurunun 15 günlük değişimi...

<p><strong>21 Aralık 2021 Salı</strong></p><p>AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşamki açıklamasının ardından dolarda sert düşüş yaşanmıştı. Dün borsanın kapanmasına yakın saatlerde 18 lira seviyelerinden işlem gören dolar, piyasalar açıldığında 11.08'e kadar geriledi.&nbsp;</p><p>Ancak dolara yönelik yeni müdahale fayda etmedi. Sabah saatlerinde gerileyen dolar kuru, piyasaların açılmasından sonra 14.37 seviyelerine kadar yükseldi.&nbsp;</p><p>Buna göre dolar, piyasaların açılmasından bu saate yüzde 4,94 değer kaybetti</p>

21 Aralık 2021 Salı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşamki açıklamasının ardından dolarda sert düşüş yaşanmıştı. Dün borsanın kapanmasına yakın saatlerde 18 lira seviyelerinden işlem gören dolar, piyasalar açıldığında 11.08'e kadar geriledi. 

Ancak dolara yönelik yeni müdahale fayda etmedi. Sabah saatlerinde gerileyen dolar kuru, piyasaların açılmasından sonra 14.37 seviyelerine kadar yükseldi. 

Buna göre dolar, piyasaların açılmasından bu saate yüzde 4,94 değer kaybetti

<p><strong>20 Aralık 2021 Pazartesi</strong></p><p>Akşamki müdahaleye giden sürecin sebebi gün içerisindeki kur dalgalanmasıydı. Buna göre dolar, rekor kırarak 18 lira seviyesine yükseltti. Dolar haftaya, <strong>18,36</strong>'ya çıkarak başladı.&nbsp;</p><p>Müdahale sonrası rekor düzeyde düşen dolar, Türk Lirası karşısında <strong>13,05</strong> seviyelerine geriledi.&nbsp;</p><p>Dolar serbest piyasa tarihinde bir gün içerisinde en büyük değer kaybını yaşayarak, gün içerisinde <strong>yüzde 17,72</strong> değer kaybına uğradı.</p><p>Buna göre, serbest piyasa tarihinde en büyük değer kaybı 22 Şubat 1991 tarihinde, yüzde eksi 12.20 kayıp yaşamıştı.&nbsp;</p>

20 Aralık 2021 Pazartesi

Akşamki müdahaleye giden sürecin sebebi gün içerisindeki kur dalgalanmasıydı. Buna göre dolar, rekor kırarak 18 lira seviyesine yükseltti. Dolar haftaya, 18,36'ya çıkarak başladı. 

Müdahale sonrası rekor düzeyde düşen dolar, Türk Lirası karşısında 13,05 seviyelerine geriledi. 

Dolar serbest piyasa tarihinde bir gün içerisinde en büyük değer kaybını yaşayarak, gün içerisinde yüzde 17,72 değer kaybına uğradı.

Buna göre, serbest piyasa tarihinde en büyük değer kaybı 22 Şubat 1991 tarihinde, yüzde eksi 12.20 kayıp yaşamıştı. 

<p><strong>17.12.2021 Cuma</strong></p><p>Borsaların devre keserek geçtiği haftayı yüksek seviyeden kapatan dolar, tüm zamanların en büyük zirvesini gördü. 16.41 ile günü kapatan doların gün içindeki en yüksek seviyesi <strong>17.16</strong> oldu.</p><p>Kapalı ekonominin rekorunu dahi geçen dolar (1 dolar 15 Lira - 10 Ağustos 1970), Türk Lirası'na tarihinin kara günlerinden birisini yaşattı.&nbsp;</p>

17.12.2021 Cuma

Borsaların devre keserek geçtiği haftayı yüksek seviyeden kapatan dolar, tüm zamanların en büyük zirvesini gördü. 16.41 ile günü kapatan doların gün içindeki en yüksek seviyesi 17.16 oldu.

Kapalı ekonominin rekorunu dahi geçen dolar (1 dolar 15 Lira - 10 Ağustos 1970), Türk Lirası'na tarihinin kara günlerinden birisini yaşattı. 

<p><strong>16.12.2021 Perşembe</strong></p><p>Borsadaki devre kesintileriyle geçen haftada güne 14,39'dan başlamıştı. Dolar gün içerisinde <strong>15,66</strong> TL seviyelerine çıkarak rekor kırmaya devam etti.&nbsp;</p>

16.12.2021 Perşembe

Borsadaki devre kesintileriyle geçen haftada güne 14,39'dan başlamıştı. Dolar gün içerisinde 15,66 TL seviyelerine çıkarak rekor kırmaya devam etti. 

<p><strong>15.12.2021 Çarşamba</strong></p><p><span style="white-space: pre;" data-mce-style="white-space: pre;">Güne 14,39 TL seviyelerinden başlayan dolar, <strong>14,87</strong> seviyesini test etti.</span></p>

15.12.2021 Çarşamba

Güne 14,39 TL seviyelerinden başlayan dolar, 14,87 seviyesini test etti.

<p><strong>14.12.2021 Salı&nbsp;</strong></p><p><span style="white-space: pre;" data-mce-style="white-space: pre;">Güne 13,81 seviyelerinden başlayan dolar, <strong>14,46</strong> seviyesinde gün içi en yüksek seviyesini test etti. Dolar, TL karşısında günü 14,38 lira ile kapattı.</span></p>

14.12.2021 Salı 

Güne 13,81 seviyelerinden başlayan dolar, 14,46 seviyesinde gün içi en yüksek seviyesini test etti. Dolar, TL karşısında günü 14,38 lira ile kapattı.

<p><strong>13 Aralık 2021 Pazartesi</strong></p><p>Dolar en yüksek <strong>13,87</strong>'ye ulaştığı günü 13,79 seviyesinde kapattı.&nbsp;</p>

13 Aralık 2021 Pazartesi

Dolar en yüksek 13,87'ye ulaştığı günü 13,79 seviyesinde kapattı. 

<p><strong>10 Aralık 2021 Cuma</strong></p><p>Güne 13,78 seviyesinde başlayan ve en yüksek <strong>13,97</strong> seviyesine ulaşan dolar, Türk Lirası karşısında 13,87'den işlem görerek kapattı.</p>

10 Aralık 2021 Cuma

Güne 13,78 seviyesinde başlayan ve en yüksek 13,97 seviyesine ulaşan dolar, Türk Lirası karşısında 13,87'den işlem görerek kapattı.

<p><strong>9 Aralık 2021 Perşembe</strong></p><p>Gün içerisinde <strong>13,86</strong> seviyesine ulaşan dolar, gün içerisinde durağan seyretti.</p>

9 Aralık 2021 Perşembe

Gün içerisinde 13,86 seviyesine ulaşan dolar, gün içerisinde durağan seyretti.

<p><strong>8 Aralık 2021 Çarşamba</strong></p><p>Durağan seyreden dolar 13,49 lira seviyesinden açılış yaptı. Gün içerisinde en yüksek <strong>13,84</strong> seviyesini gören dolar, piyasalar kapanırken 13,67 seviyesindeydi.</p>

8 Aralık 2021 Çarşamba

Durağan seyreden dolar 13,49 lira seviyesinden açılış yaptı. Gün içerisinde en yüksek 13,84 seviyesini gören dolar, piyasalar kapanırken 13,67 seviyesindeydi.

<p><strong>7 Aralık 2021 Salı</strong></p><p>Güne 13,80 seviyesinde giriş yapan dolar <strong>13,85</strong>'le en yüksek seviyeye ulaştı.&nbsp;</p>

7 Aralık 2021 Salı

Güne 13,80 seviyesinde giriş yapan dolar 13,85'le en yüksek seviyeye ulaştı. 

<p><strong>6 Aralık 2021 Pazartesi</strong></p><p>13,69 seviyesinde güne başlayan dolar gün içerisinde <strong>13,93</strong> seviyesinde ulaştı.&nbsp;</p>

6 Aralık 2021 Pazartesi

13,69 seviyesinde güne başlayan dolar gün içerisinde 13,93 seviyesinde ulaştı. 

<p><strong>3 Aralık 2021 Cuma</strong></p><p>Önceki güne yüksek seviyelerden güne başlayan dolar, <strong>13,97</strong> seviyesine çıkarak rekor kırdı.</p>

3 Aralık 2021 Cuma

Önceki güne yüksek seviyelerden güne başlayan dolar, 13,97 seviyesine çıkarak rekor kırdı.

<p><strong>2 Aralık 2021 Perşembe</strong></p><p><strong>13,85</strong> seviyesiyle günün en yüksek seviyesini gören dolar, piyasaları yüzde 2,65 değer kazanarak kapattı.&nbsp;</p>

2 Aralık 2021 Perşembe

13,85 seviyesiyle günün en yüksek seviyesini gören dolar, piyasaları yüzde 2,65 değer kazanarak kapattı. 

<p><strong>1 Aralık 2021 Çarşamba</strong></p><p>Güne yüzde 1,56 değer kaybeden dolar, ayın ilk gününde piyasaları <strong>13,26</strong>'dan kapattı.&nbsp;</p>

1 Aralık 2021 Çarşamba

Güne yüzde 1,56 değer kaybeden dolar, ayın ilk gününde piyasaları 13,26'dan kapattı. 


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