BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Yerli biri tarafından en az 40 milyar dolar döviz piyasaya sürüldü

21 Aralık 2021 Salı, 15:05

Kabine’nin dünkü toplantısı öncesinde 18 TL seviyesini aşarak rekor kıran dolar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni ekonomik önlemleri açıklamasının ardından hızlı bir düşüşle 12,2 TL seviyesine gerilemişti.

Dolardaki sert düşüşü sosyal medya hesabından değerlendiren Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Piyasaya yerli biri tarafından en az 40 milyar dolar döviz sürüldü” iddiasında bulundu.

Hüseyin Baş’ın paylaşımı şöyle:

“Piyasaya yerli biri tarafından en az 40 milyar dolar döviz sürüldü. Gerisi hikaye. O zaman 5 soru:

-Kim bu kadar dövizin sahibi?

-Bu zamana kadar neredeydi?

-Bu kadar paraya nasıl sahip oldu?

-Parasını ne zaman geri çekecek?

-Parayı neyin hazırlığı için piyasaya sürdü?”