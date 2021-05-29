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SADECE 2 BAYRAK KARE ŞEKLİNDE

Ülke bayraklarında dikdörtgen görmek mümkün. Fakat Vatikan ve İsviçre'nin bayrakları diğer dünya ülkelerinin bayrakları gibi dikdörtgen değil kare şeklinde.

Dünyadaki 193 egemen bayraktan 190'ı dikdörtgendir, sadece üçü farklıdır. Bu farklı bayraklar Nepal bayrağı, diğer ikisi ise İsviçre ve Vatikan şehri bayrağıdır. Çoğu insan Vatikan şehrinin ülke olduğunu bilmez ama aslında dünyanın en küçük tanınan ülkesidir. Vatikan için kullanılan bayrak 7 Haziran 1929’da kabul edildi. Dünyanın kare şeklindeki iki bayrağından biridir ve yarı sarı veya altın yarı beyazdır. Bayrağın sağ tarafında yer alan beyaz segmentte Vatikan arması var.

Dünyanın ikinci kare bayrağı, genellikle Kızıl Haç'ın kullandığı tıbbi bayrakla karıştırılan İsviçre bayrağıdır. Ortasında beyaz bir haç bulunan kırmızı bir kare. Bu bayrak İsviçre tarafından 1889'dan beri kullanılmaktadır. Bayrak özgürlük ve onur anlamına gelir. Beyaz haç Hristiyanlığı temsil eder ve kırmızı arka plan inançlarını korumak için kaybedilen kanı sembolize eder.