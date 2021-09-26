Gazeteci Mehmet Demirkol'dan Miguel Crespo eleştirisi
Mehmet Demirkol'un açıklamalarının tamamı şöyle:
Eğer Mesut futbolu hâlâ seviyor, oynamak istiyorsa ve fiziken yeterli seviyeye çıkarsa takımın çehresi değişir. Mesut bir dünya starıdır. Takımın onu taşıması lazım. Eğer taşıyamazsa, orta saha bu kadar geçirgen olursa Mesut sorun olur. Hem Mesut takımı hem de takım Mesut’u daha iyi anlamaya başladı. Eğer Berisha ve Rossi kamp dönemini takımla birlikte geçirse ve İrfan da sakatlanmasa muhtemelen performans yükselmesi daha üst boyuta çıkabilir. Geldiği günden bu yana söylediğim şu: Eğer Mesut futbolu hâlâ seviyor, oynamak istiyorsa ve fiziken yeterli seviyeye çıkarsa takımın çehresi değişir. Mesut bir dünya starıdır. Ancak geçmişle de yaşanmıyor. Frankfurt maçından bu yana olumlu sinyaller görünüyor. Ancak dediğim gibi yetmez. Takımın onu taşıması lazım. Eğer taşıyamazsa, orta saha bu kadar geçirgen olursa Mesut sorun olur.
Crespo vasatın altında göründü. Ama bu sadece ondan kaynaklanmıyor. Kanat hücumcuları ve orta saha kanatlarında 4 oyuncu kenara, çizgiye gidiyor. Rakipler de savunma kanatlarını kullanmayı düstur edinince sağ ve sol stoperler orta sahaya yaklaşmakta tedirgin oluyor. Bu orta saha merkezinde 2 oyuncuyla kalınması demek. Crespo bu geniş alanda zorlandı. Gustavo ve Mert’in zorlandığı yerde bu normal. Daha kompakt bir oyunda gelgitlerin az olduğu bir maçta daha sağlıklı bir değerlendirme yapılabilir.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Endişeye neden olmuştu: DSÖ’den Mu varyantı açıklaması
- MEB'den okullara kaynak uyarısı
- Damat rica etti Bakan Koca reddetti
- Eski İçişleri Bakanı açıkladı
- Erdoğan'ın ABD ziyareti hüsran...
- İstimara maruz bırakılan çocuk yaşadıklarını anlattı
- Belediye başkanı Diyanet eleştirisini engelledi
- Babacan'dan Bahçeli'ye sert sözler
- AKP'li isim, iki zincir marketi isim verip hedef aldı
- Genç futbolcu yaşamını yitirdi