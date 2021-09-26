Gazeteci Mehmet Demirkol'dan Miguel Crespo eleştirisi

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2021 Pazar, 12:05
<p>Gazeteci ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo hakkında eleştiride bulundu.</p>

Gazeteci ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo hakkında eleştiride bulundu.

<p>Demirkol, Crespo için "vasatın altında" ifadelerini kullandı.</p>

Demirkol, Crespo için "vasatın altında" ifadelerini kullandı.

<p>Mehmet Demirkol'un açıklamalarının tamamı şöyle:</p><p>Eğer Mesut futbolu hâlâ seviyor, oynamak istiyorsa ve fiziken yeterli seviyeye çıkarsa takımın çehresi değişir. Mesut bir dünya starıdır. Takımın onu taşıması lazım. Eğer taşıyamazsa, orta saha bu kadar geçirgen olursa Mesut sorun olur. Hem Mesut takımı hem de takım Mesut’u daha iyi anlamaya başladı. Eğer Berisha ve Rossi kamp dönemini takımla birlikte geçirse ve İrfan da sakatlanmasa muhtemelen performans yükselmesi daha üst boyuta çıkabilir. Geldiği günden bu yana söylediğim şu: Eğer Mesut futbolu hâlâ seviyor, oynamak istiyorsa ve fiziken yeterli seviyeye çıkarsa takımın çehresi değişir. Mesut bir dünya starıdır. Ancak geçmişle de yaşanmıyor. Frankfurt maçından bu yana olumlu sinyaller görünüyor. Ancak dediğim gibi yetmez. Takımın onu taşıması lazım. Eğer taşıyamazsa, orta saha bu kadar geçirgen olursa Mesut sorun olur.</p>

Mehmet Demirkol'un açıklamalarının tamamı şöyle:

Eğer Mesut futbolu hâlâ seviyor, oynamak istiyorsa ve fiziken yeterli seviyeye çıkarsa takımın çehresi değişir. Mesut bir dünya starıdır. Takımın onu taşıması lazım. Eğer taşıyamazsa, orta saha bu kadar geçirgen olursa Mesut sorun olur. Hem Mesut takımı hem de takım Mesut’u daha iyi anlamaya başladı. Eğer Berisha ve Rossi kamp dönemini takımla birlikte geçirse ve İrfan da sakatlanmasa muhtemelen performans yükselmesi daha üst boyuta çıkabilir. Geldiği günden bu yana söylediğim şu: Eğer Mesut futbolu hâlâ seviyor, oynamak istiyorsa ve fiziken yeterli seviyeye çıkarsa takımın çehresi değişir. Mesut bir dünya starıdır. Ancak geçmişle de yaşanmıyor. Frankfurt maçından bu yana olumlu sinyaller görünüyor. Ancak dediğim gibi yetmez. Takımın onu taşıması lazım. Eğer taşıyamazsa, orta saha bu kadar geçirgen olursa Mesut sorun olur.

<p>Crespo vasatın altında göründü. Ama bu sadece ondan kaynaklanmıyor. Kanat hücumcuları ve orta saha kanatlarında 4 oyuncu kenara, çizgiye gidiyor. Rakipler de savunma kanatlarını kullanmayı düstur edinince sağ ve sol stoperler orta sahaya yaklaşmakta tedirgin oluyor. Bu orta saha merkezinde 2 oyuncuyla kalınması demek. Crespo bu geniş alanda zorlandı. Gustavo ve Mert’in zorlandığı yerde bu normal. Daha kompakt bir oyunda gelgitlerin az olduğu bir maçta daha sağlıklı bir değerlendirme yapılabilir.</p>

Crespo vasatın altında göründü. Ama bu sadece ondan kaynaklanmıyor. Kanat hücumcuları ve orta saha kanatlarında 4 oyuncu kenara, çizgiye gidiyor. Rakipler de savunma kanatlarını kullanmayı düstur edinince sağ ve sol stoperler orta sahaya yaklaşmakta tedirgin oluyor. Bu orta saha merkezinde 2 oyuncuyla kalınması demek. Crespo bu geniş alanda zorlandı. Gustavo ve Mert’in zorlandığı yerde bu normal. Daha kompakt bir oyunda gelgitlerin az olduğu bir maçta daha sağlıklı bir değerlendirme yapılabilir.

<p>Fenerbahçe, Portekizli orta sahayı GD Estoril Praia'dan transfer etmiş; 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.</p>

Fenerbahçe, Portekizli orta sahayı GD Estoril Praia'dan transfer etmiş; 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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