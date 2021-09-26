Gazeteci Mehmet Demirkol'dan Miguel Crespo eleştirisi

Mehmet Demirkol'un açıklamalarının tamamı şöyle:

Eğer Mesut futbolu hâlâ seviyor, oynamak istiyorsa ve fiziken yeterli seviyeye çıkarsa takımın çehresi değişir. Mesut bir dünya starıdır. Takımın onu taşıması lazım. Eğer taşıyamazsa, orta saha bu kadar geçirgen olursa Mesut sorun olur. Hem Mesut takımı hem de takım Mesut’u daha iyi anlamaya başladı. Eğer Berisha ve Rossi kamp dönemini takımla birlikte geçirse ve İrfan da sakatlanmasa muhtemelen performans yükselmesi daha üst boyuta çıkabilir. Geldiği günden bu yana söylediğim şu: Eğer Mesut futbolu hâlâ seviyor, oynamak istiyorsa ve fiziken yeterli seviyeye çıkarsa takımın çehresi değişir. Mesut bir dünya starıdır. Ancak geçmişle de yaşanmıyor. Frankfurt maçından bu yana olumlu sinyaller görünüyor. Ancak dediğim gibi yetmez. Takımın onu taşıması lazım. Eğer taşıyamazsa, orta saha bu kadar geçirgen olursa Mesut sorun olur.