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Kentsel güvenliğin en yüksel olduğu yerleri belirleyen The Economist dergisi bu yılki raporunu yayınladı. Listenin zirvesinde Kopenhag yer aldı. İstanbul ise 37'nci oldu.

Economist'in Güvenli Kentler Endeksi bu yıl, küresel kentsel güvenliğin daha iyi bir resmini elde etmek için 60 kent sıralandı.

Kentsel güvenliğin beş şartı (dijital, sağlık, altyapı, kişisel ve çevresel) üzerine yapılan bir araştırmada, Kopenhag 100 üzerinden 82,4 puan alarak listenin zirvesinde yer aldı.

Yeni çevresel güvenlik şartının eklenmesi, koronavirüs pandemisinin ardından sürdürülebilirlik konularının ve artan iklim uyum önlemlerinin önemini yansıtıyor.

Toronto ve Kopenhag, yeni çevre güvenliği konusunda önceki yıllardaki ilk üç kentten daha iyi performans gösterdi.