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Covid-19 sonrası kontrollü sosyal hayat çerçevesinde tekrar ziyarete açılan kanyonda her türlü tedbirin alındığını ve ilginin fazla olduğunu anlatan Özaydın, "Rakamlar, kontrollü normalleşme ve salgın sürecine rağmen oldukça iyi düzeyde. Geçen yıl yaklaşık 70-80 bin ziyaretçimiz oldu. Ziyaretçilerimiz tekrar gelmeye başladı. Temmuz ve ağustos aylarında rakamın 30-40 binlere çıkacağını tahmin ediyoruz. Misafirlerimizi için hoşça vakit geçirecekleri çok fazla alanımız var. Sadece kanyon değil, antik kentimizle lavanta bahçelerimizle Ulubey görülmeye değer bir yer. O yüzden kontrollü normalleşme sürecinde de vatandaşlarımız güvenli bir şekilde ziyaret edecekleri alanlar son derece mevcut." diye konuştu.