Efsane futbolcu Maradona'nın doğduğu ev 'ulusal tarihi yer' ilan edildi

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2021 Cumartesi, 09:32
<p>Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, çıkardığı kararnameyle efsane futbolcu Diego Armando Maradona "Ulusal tarihi yer" olarak sınıflandırıldı.<br></p>

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, çıkardığı kararnameyle efsane futbolcu Diego Armando Maradona "Ulusal tarihi yer" olarak sınıflandırıldı.

<p>Maradona'nın doğduğu ev Buenos Aires'e yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta olan Villa Fiorito mahallesinde bulunuyor.</p>

Maradona'nın doğduğu ev Buenos Aires'e yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta olan Villa Fiorito mahallesinde bulunuyor.

<p>Ünlü futbolcu, geçen yıl 25 Kasım'da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.<br></p>

Ünlü futbolcu, geçen yıl 25 Kasım'da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.


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