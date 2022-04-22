Elektriği kesilmişti: Kılıçdaroğlu'nun evinden görüntüler

CHP lideri Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen evinde eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte geçen akşam lüks lambası ışığında açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, “Eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı da değildir. Bu bir direniştir. Bu sizin hakkınızı arama mücadelesidir… Eşimle birlikte, bir hafta boyunca karanlıkta kalacağız. Sevgili halkım, adalet için bu ülkede kilometrelerce yol yürüdüm. Halkımın acısını yaşamak için şimdi karanlıkta oturacağım” dedi.