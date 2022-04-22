Elektriği kesilmişti: Kılıçdaroğlu'nun evinden görüntüler

cumhuriyet.com.tr
22 Nisan 2022 Cuma, 11:16
<p>Zamlara tepki olarak elektrik&nbsp;faturalarını ödemeyen ve elektriği kesilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu'nun evinden çekilen fotoğraflar paylaşıldı.&nbsp;</p>

Zamlara tepki olarak elektrik faturalarını ödemeyen ve elektriği kesilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu'nun evinden çekilen fotoğraflar paylaşıldı. 

<p>CHP lideri Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen evinde eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte geçen akşam lüks lambası ışığında açıklama yaptı.</p><p>Kılıçdaroğlu, “Eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı da değildir. Bu bir direniştir. Bu sizin hakkınızı arama mücadelesidir… Eşimle birlikte, bir hafta boyunca karanlıkta kalacağız. Sevgili halkım, adalet için bu ülkede kilometrelerce yol yürüdüm. Halkımın acısını yaşamak için şimdi karanlıkta oturacağım” dedi.</p>

CHP lideri Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen evinde eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte geçen akşam lüks lambası ışığında açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, “Eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı da değildir. Bu bir direniştir. Bu sizin hakkınızı arama mücadelesidir… Eşimle birlikte, bir hafta boyunca karanlıkta kalacağız. Sevgili halkım, adalet için bu ülkede kilometrelerce yol yürüdüm. Halkımın acısını yaşamak için şimdi karanlıkta oturacağım” dedi.

<p>Zamların geri çekilmesini talep eden Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu’nun evinden paylaşılan fotoğraflarda ikilinin gaz lambası ışığında yemek yiyip çay içtiği görüldü.</p>

Zamların geri çekilmesini talep eden Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu’nun evinden paylaşılan fotoğraflarda ikilinin gaz lambası ışığında yemek yiyip çay içtiği görüldü.

<p>Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışmalarını gaz lambası ışığında yürüttüğü görüldü.</p>

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışmalarını gaz lambası ışığında yürüttüğü görüldü.

<p>Kılıçdaroğlu’nun gaz lambası ışığında notlarını aldığı fotoğraflar paylaşıldı.</p>

Kılıçdaroğlu’nun gaz lambası ışığında notlarını aldığı fotoğraflar paylaşıldı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu elektrik faturası elektrik kesintisi

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