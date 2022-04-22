Elektriği kesilmişti: Kılıçdaroğlu'nun evinden görüntüler
CHP lideri Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen evinde eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte geçen akşam lüks lambası ışığında açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu, “Eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı da değildir. Bu bir direniştir. Bu sizin hakkınızı arama mücadelesidir… Eşimle birlikte, bir hafta boyunca karanlıkta kalacağız. Sevgili halkım, adalet için bu ülkede kilometrelerce yol yürüdüm. Halkımın acısını yaşamak için şimdi karanlıkta oturacağım” dedi.
İlgili Haberler
- Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AKP'ye sert tepki: Ucuz kahramanlık yapıyorlar
- Savcı Sayan'dan, Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasına ilişkin açıklama
- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'fatura' çağrısı
- Elektriği kesilen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan karanlıkta açıklama
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Otomobilde mahsur kalan kadın kurtarıldı
- Ankara'da kaçak tütün ve makaron operasyonu
- Sabiha Gökçen metrosu için tarih verdi
- Kaçak 'inci kefali' avcılarına operasyon
- İstanbul'da 34 ton kaçak içki ele geçirildi
- Diyarbakır'da baba-oğula silahlı saldırı
- Vedat Bilgin'den açıklama
- CHP'li belediye başkanı Akay'a saldırı
- Dayısıyla tartıştı, fenalaşıp yaşamını yitirdi
- Çay bahçesinde kadın cinayeti
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters ve Bloomberg böyle gördü
- 'Erdoğan sonrası dönem'e hazırlık iddiası
- Akşener'den 'HDP' açıklaması
- Karanlıkta basın toplantısı
- Eski bakan yaşamını yitirdi
- Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'fatura' çağrısı
- Son anketten Cumhur'a kötü haber
- Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması
- '3 eski bakan fısıltılarla Erdoğan'ı anlattı...'
- 'AK Parti'ye yakın bazı kaynaklar...'