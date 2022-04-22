Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AKP'ye sert tepki: Ucuz kahramanlık yapıyorlar

22 Nisan 2022 Cuma, 09:45

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Evindeki elektrik kesintisine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "AK Parti'ye yakın bazı arkadaşlar "Biz sizin elektrik faturanızı ödeyelim" diyerek ucuz kahramanlık yapıyorlar. Hala ne yaptığımı, niçin yaptığımı kavrayamamışlar" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkan satır başları:

"4 milyon ailenin elektriği kesildi. 2022'nin başından itibaren gelen olağanüstü zamları da kattığımızda rakamın büyük olduğunu düşünüyorum. Ama açıklamıyorlar. Eğer siz o ailelerin dramını yaşarsanız ve onların sesi olursanız siyasetçi olarak işinizi yapmış olursunuz. 4 milyon aile elektriksiz kaldığında ben nasıl sessiz kalabilirim. Ben onların derdine derman olmak için, sorunlarını geniş kitlelere duyurmak için, ekonomi politikasının hangi felaketleri getirdiğini topluma anlatmak için yaptım.

Bu kararı eşimle birlikte aldık ve sürdüreceğiz. Eşimin telefonuna fatura mesajları geliyor. Eşime şunu söyledim; elektrikler kesildiği zaman bana lütfen haber ver. O gün evden çıktım genel merkeze gittim ve video çekerek durumu anlattım. Elektrik faturasını ödeyebilecek mali güce sahibim. Elektrik faturasını ödeyemeyen milyonların sesini hem Türkiye'ye, hem kamuoyuna, hem Dünya'ya duyurmak istedim. Bunun en azından koltuklarında rahat oturan 5'li çetenin ve Saray Sosyetesi'nin bilmesini istedim. Elektrikler kesilince eve geldim, eşim elektriklerini kesildiğini bana öğlene doğru bildirmişti. Komşularımız bir tüp ile aydınlatma aracı getirmişti. Biz de küçük fenerleri hazırladık. Evi biraz aydınlattık. Komşularımız bize destek olmak için lambalarını söndürdüler ama biz açmalarını istedik. Çünkü bu bireysel bir eylem. Elektrik faturamızın toplam tutarı bin TL. Biz geniş kitlelere sesimizi duyurduk da acaba saray duydu mu? Sarayın oligarkları duydu mu, beşli çeteler duydu mu?

AK Parti'ye yakın bazı arkadaşlar "Biz sizin elektrik faturanızı ödeyelim" diyerek ucuz kahramanlık yapıyorlar. Hala ne yaptığımı, niçin yaptığımı kavrayamamışlar. Elektrik faturası dediğiniz benim için düşük bir rakam ama bu faturayı ödeyemeyen milyonlar var, bundan haberleri yok.