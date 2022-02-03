Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'de hatalarımız olmuştur ama bilerek yapmadık

"Benim de Abdullah Avcı’nın da dokunuşları vardır"

Brezilyalı futbolcu Junior Caiçara’nın, "Emre hoca burada şampiyonluk yaşayamasa da, kazandığımız şampiyonlukta onun da içinde bulunduğu sistem vardı. O nedenle şampiyonluğa katkısı oldu" ifadeleri hatırlatıldıktan sonra Emre Belözoğlu, "Çok teşekkür ederim Junior’a. Biz de kulübün oluşumunda mutlaka katkısı olan oyunculardan birisi olduğumuzu düşünsek de, o dönemdeki şampiyonluk daha pragmatik geldi. Okan hocaya da çok yakıştı bu şampiyonluk. Keza aynı şekilde Abdullah Avcı’nın da, kulübün bu şekilde ilerlemesinde, hedef kulüp haline gelmesinde çok büyük bir payı olduğunu düşünüyorum. Biz o dönemde ayrıldık ama mutlaka sistemin içinde olumlu anlamda bir yerlere dokunmuşuzdur. Futbol, hayatınızın merkezinde olması gereken bir oyundur. Ben bunu bütün arkadaşlarıma futbolcuyken de söyledim. Başakşehir’deki arkadaşlarıma milli takıma kadar gidebileceklerini söyledim, inandırdım ve gittiler de. Büyük yerlere geldiler. Hem madden hem manen bunun mutluluğunu yaşadılar. Her oyuncu önemli ve değerlidir. Ama benim için futbolu hayatının merkezine koymuş futbolcu her şeyden daha değerlidir. Burada çok güzel bir aile ortamımız var. Junior’a da tekrar teşekkür ediyorum. Hepsi bizim için çok değerli arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Başakşehir de örnek bir aile. Futbol için yaşayan bir kulüp. Biz de bu gelişimin içinde hala olmaya devam edeceğiz. Bundan dolayı da çok mutluyum" şeklinde konuştu.