Emre Belözoğlu, Rizespor iddialarını açıkladı
Emre Belözoğlu, "Hamza Hamzaoğlu göreve gelmeden 2 gün önce Tahir Kıran görüşme talep etti. Teklifte bulunuldu, teşekkür ederek teklifi kabul etmeyeceğimi söyledim. Çaykur Rizespor'a ve çok değerli Hamza Hamzaoğlu hocamıza başarılar diliyorum. Bu tarz polemiklerin bizlere ve daha da önemli camialara zarar verdiği ortada. Bu yüzden daha fazla konuşarak böyle bir konunun içinde yer almak istemiyorum." ifadelerini kullandı.
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