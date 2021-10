Erdoğan'a bal toplamak için 150 metre tırmandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edip balı vereceğini söyleyen Yıldız, "Cumhurbaşkanımız gece gündüz demeden ülkemiz için çalışıyor. Onu, kendisini ülkesine feda eden bir dünya lideri olarak onu görüyorum. O bizim baş tacımızdır. Bu balın faydaları say say bitmez. Bundan dolayı kendisine ulaştırmak istiyorum. Ben ayrıca şehit çocuğuyum. Bundan dolayı Türk bayrağını bu kayalara asarak bayrağımızın her yerde dalgalanmasını istiyorum. Bu kaya balına ulaşmak başkaları için zor olabilir ama benim için zor değil. Ben bunun eğitimini almışım. Eğitimini aldığım için benim için fazla bir tehlikesi yoktur. Bu balın Sayın Cumhurbaşkanımıza faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.