Erdoğan'a bal toplamak için 150 metre tırmandı
Batman'da dağlık bölgede zorlukları göze alıp kaya oluklarına tırmanan ve kaya balı toplayan beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 150 metre tırmanıp bal topladı. Yıldız, "Bu balın faydaları saymakla bitmez. Şifa kaynağı ve tamamen organik olan kaya balını bu kez Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan için topladım. Ona ulaştırmak istiyorum" dedi.
Gercüş ilçesi Aydınlı köyü Mağaralı mezrasında dağlık bölgedeki uçurumların oluklarındaki kaya balı, bölge halkının ölümü göze alarak yaptığı tırmanışın ardından sofralardaki yerini alıyor. Hobi olarak arıcılık yapan beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, topladığı balı yakın çevresine verdikten sonra geri kalanı da kilosunu bin TL'den satıyor. Yıldız, son tırmanışında balı topladıktan sonra Türk bayrağını kaya 150 metre yüksekliğine kayalık alana astı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edip balı vereceğini söyleyen Yıldız, "Cumhurbaşkanımız gece gündüz demeden ülkemiz için çalışıyor. Onu, kendisini ülkesine feda eden bir dünya lideri olarak onu görüyorum. O bizim baş tacımızdır. Bu balın faydaları say say bitmez. Bundan dolayı kendisine ulaştırmak istiyorum. Ben ayrıca şehit çocuğuyum. Bundan dolayı Türk bayrağını bu kayalara asarak bayrağımızın her yerde dalgalanmasını istiyorum. Bu kaya balına ulaşmak başkaları için zor olabilir ama benim için zor değil. Ben bunun eğitimini almışım. Eğitimini aldığım için benim için fazla bir tehlikesi yoktur. Bu balın Sayın Cumhurbaşkanımıza faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.
Video Haberler
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
En Çok Okunan Haberler
- Karadeniz'de ligin zirvesi değişti!
- Kraliçe'nin personeline gönderdiği not ortaya çıktı
- Erdoğan 'cumhurbaşkanı adayı' olursa seçimi kazanır mı?
- Demet Akalın'ın eşi Kurt tehdit edildi
- “Hükümet, kuru kasıtlı olarak yükseltiyor”
- Rıdvan Dilmen'den kırmızı kart yorumu!
- Kılıçdaroğlu sorusuna kağıttan okuyarak cevap verdi
- Ekrem İmamoğlu'ndan sert paylaşım
- ORC'den yanıt geldi: Boşuna demiyoruz...
- İstanbul Baro Başkanı belli oldu