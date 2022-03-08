Erdoğan'a kötü haber: İşte AKP'nin çekirdek oy oranı
Son seçim anketi sonuçları ile öne çıkan Mehmet Ali Kulat’ın sosyal medya hesabından paylaşımları şöyle:
“Hayat pahalılığı yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında uzak ara en ciddi şikayet konusu ve ülkenin birinci çözülmesi gereken konusu olarak çıkmaktadır. Hükümetin ekonomi yönetimi de anketlere göre çok başarısız çıkmaktadır”
KÖTÜYÜ BİLMEKLE TERCİH DEĞİŞMEZ
“Kötüyü bilmekle tercih değişse; zararı kutusunun üzerinde yazan sigara tüketiminin bitmesi gerekirdi. Demek ki sadece bilmek tercih değişimi için yeterli olmuyor. Ülke sorunlarını daha hızlı çözeceği, gerçekten alternatif olduğu konusunda muhalefet halkı inandırmalıdır”
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