Binlerce hektar ormanlık alan kül olmuştu: 'Müjde'lere ne oldu?

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 10:39

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, havaların ısınmasıyla birlikte orman yangını riskinin arttığına işaret ederek Hatay’da orman bölge müdürlüğü kurulacağına ilişkin verilen "müjde"lerin akıbetini Meclis gündemine taşıdı.

Konuyla ilgili soru önergesi veren Güzelmansur “2019 yılında çıkan 79 yangında 72 hektar ormanını kaybeden Hatay’ın, 2020 yılında biri ülkemiz tarihinin en büyük yangını olmak üzere sadece 2 yangında kül olan orman varlığı büyüklüğü 3.700 hektardır. Hatay’da yaşadığımız bu felaketlerin ardından, orman bölge müdürlüğü ihtiyacı gündeme gelmiş, bölge müdürlüğü kurulacağına dair iktidar mensupları tarafından müjdeler verilmiştir. Ancak konuyla ilgili herhangi bir gelişme kamuoyuyla paylaşılmamıştır” dedi.

VERİLEN MÜJDELER UNUTULDU MU?

Yağışların azalması ve havaların ısınmasıyla yangınların da baş göstermeye başladığına dikkat çeken Güzelmansur şunları söyledi:

“Bu yıl kışını bitişi, havaların ısınmasıyla Hatay’da yangınlar da baş göstermeye başlamıştır. Sadece son iki ayda Arsuz’da çıkan yangında 4 hektarlık orman, Antakya’da çıkan yangında 1 hektarlık örtü alanı, Dörtyol’da çıkan iki ayrı yangında ise 1 hektarlık ormanlık ve 3 hektarlık örtü alanı kül olmuştur. Bu durum havalar ısındıkça yangınların artacağına işaret etmektedir. Bu nedenle verilen müjdeler yerine getirilmeli, yangınları önlemek için şimdiden tüm tedbirler alınmalıdır.”

CHP’li Güzelmansur, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

- Hatay Orman Bölge Müdürlüğü kurulması konusunda şimdiye kadar hangi çalışmalar yapılmıştır?

- Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ne zaman kurulmuş ve faaliyete geçmiş olacaktır?

- Hatay’da 2020 yılında yaşadığımız orman yangını felaketlerinin bir daha yaşanmaması için alınan somut tedbirler nelerdir?



