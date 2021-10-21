Erdoğan'ı köşeye sıkıştıracak sonuç

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2021 Perşembe, 11:25
<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen günlerde market alışverişi yapmış ve "Fiyatlar gayet uygun" demişti. Bununla birlikte yurttaşların yarısına yakını ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Öte yandan MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, dikkat çeken bir anket sonucu yayımladı.&nbsp;</p>

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen günlerde market alışverişi yapmış ve "Fiyatlar gayet uygun" demişti. Bununla birlikte yurttaşların yarısına yakını ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Öte yandan MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, dikkat çeken bir anket sonucu yayımladı. 

<p>Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sencar, halkın geçim koşulları üzerine seçmenin şu anki geliriyle temel ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamadığına dair verilere yer verdi.</p>

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sencar, halkın geçim koşulları üzerine seçmenin şu anki geliriyle temel ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamadığına dair verilere yer verdi.

<p>Anket sonucunda, seçmenin yüzde 29'unun temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı görüldü. Öte yandan sadece beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçları karşılayan kesmin ise yüzde 49 seviyesinde olduğu belirtildi.</p>

Anket sonucunda, seçmenin yüzde 29'unun temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı görüldü. Öte yandan sadece beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçları karşılayan kesmin ise yüzde 49 seviyesinde olduğu belirtildi.

<p>Tüm ihtiyaçlarımı kolaylıkla karşılayabiliyorum" yanıtını verenlerin oranının ise yüzde 21,7 olduğu görüldü.</p>

Tüm ihtiyaçlarımı kolaylıkla karşılayabiliyorum" yanıtını verenlerin oranının ise yüzde 21,7 olduğu görüldü.

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