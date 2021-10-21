Erdoğan'ı köşeye sıkıştıracak sonuç
Video Haberler
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
En Çok Okunan Haberler
- Diyanet’ten baldız fetvası
- Peker seni de beni de sağ bırakmaz
- AKP'de büyük kavga!
- 'Müstehcen' görüntüleri ortaya çıkan Saner'den karar
- Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan 'Buldan' açıklaması
- Millet İttifakı genişliyor
- LPG’ye bir zam daha
- Bahçeli, Erdoğan'a ne mesaj vermek istiyor?
- İBB'nin KYK yurdu yardımına bakanlık engeli!
- Reklamına yasak geldi