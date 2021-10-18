Numan Kurtulmuş'tan hayat pahalılığı açıklaması: Bir ekonomist olarak şunu söyleyebilirim...

18 Ekim 2021 Pazartesi, 15:16

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, geçen ay görevine başlayan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı'ya 'hayırlı olsun' ziyareti için geldiği MÜSİAD Genel Merkezi'nde konuştu.

Pandemi sürecinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonominin çok ciddi tehditlerle karşı karşıya kaldığını söyleyen Kurtulmuş, "Buna rağmen ilk baştan itibaren alınan tedbirler sayesinde Türkiye'de tezgah dağılmamış, kalıcı hasarların ortaya çıkmasına müsaade edilmemiş ve temel makro göstergeler itibarıyla Türkiye önemli bir ivmeyi yakalamıştır. İhracat oranlarının artmış olması, kapasite kullanım oranlarının yükselmiş olması, ayrıca 3. çeyrekteki yüzde 21,7 gibi çok büyük bir büyüme oranıyla birlikte Türkiye'nin 2021 yılında yaklaşık yüzde 9-10 gibi bir büyümeyi yakalayacak olması Türkiye için sevindiricidir" dedi.

Ekonomideki büyüme sürecinin devam etmesiyle bu büyümenin pozitif sonuçlarının çarşıya, pazara yansımasını beklediklerini belirten Kurtulmuş, "Bir ekonomist olarak şunu söyleyebilirim; bu süreç devam ettiği müddetçe yakın bir dönem içerisinde ekonomideki bu gelişme trendlerinin çarşıya pazara da, vatandaşımızın cebine de çok olumlu yansıyacağının farkındayız. İnşallah böyle olacak, evet bu süre içerisinde özellikle küresel emtia fiyatlarındaki artışın etkileriyle ve içerideki bazı ekonomik gelişmelerin etkileriyle de hayat pahalılığının, fiyatlarda yükselişin gerçekleştiğinin farkındayız" diye konuştu.

Hayat pahalılığı ve fiyat artışları konusunu yakından takip ettiklerini ifade eden Kurtulmuş, "Ekonomideki hiçbir alanı atlamadan ekonominin esas muhatabı olan vatandaşlarımızın alım güçlerinin daha ileriye gitmesi, daha müreffeh bir Türkiye'de yaşamaları gayesiyle mücadele ediyoruz. Nasıl birçok sorunu çözen parti ve hükümet Recep Tayyip Erdoğan hükümeti ve AK Parti olduysa bu hayat pahalılığı, fiyat artışı konusundaki gelişmeleri de yakinen takip edip milletimizin lehine sonuçlandıracak olan adımları atacak olan da bu hükümettir. İnşallah en kısa zamanda ekonomideki olumlu gelişmeler vatandaşlarımıza olumlu yansıyacak ve Türkiye bu boğazı atlatarak yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı.



