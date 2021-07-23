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CHP

CHP’de doğu masası ve ekonomi masası çalışmaları devam edecek. Esnaf, çiftçi ve köy ziyaretleri gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise il gezilerine devam edecek. CHP’nin daha önce seçimlerde az oy aldığı bölgelerde çalışma yürütülecek. Doğu Masası, Esnaf Masası ve Ekonomi Masası da sahaya ağırlık verecek.