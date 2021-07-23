<p>Siyasi partiler bayramdan sonra çalışmalara başlıyor. BirGün'ün aktardığına göre 'erken seçim' tartışmaları liderleri harekete geçirdi.</p><p><strong>Buna göre siyasi parti liderilerinin izleyeceği yollar şöyle olacak:</strong></p>
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Siyasi partiler bayramdan sonra çalışmalara başlıyor. BirGün'ün aktardığına göre 'erken seçim' tartışmaları liderleri harekete geçirdi.

Buna göre siyasi parti liderilerinin izleyeceği yollar şöyle olacak:

<h3>AKP</h3><p>AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bayramın ardından kapsamlı bir Karadeniz turuna çıkması bekleniyor. Yaptığı toplu açılış törenlerini mitinge çeviren AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz’de oy oranlarının yüksek olduğu bölgelerde moral bulmaya çalışacak.</p>
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AKP

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bayramın ardından kapsamlı bir Karadeniz turuna çıkması bekleniyor. Yaptığı toplu açılış törenlerini mitinge çeviren AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz’de oy oranlarının yüksek olduğu bölgelerde moral bulmaya çalışacak.

<h3>CHP</h3><p>CHP’de doğu masası ve ekonomi masası çalışmaları devam edecek. Esnaf, çiftçi ve köy ziyaretleri gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise il gezilerine devam edecek. CHP’nin daha önce seçimlerde az oy aldığı bölgelerde çalışma yürütülecek. Doğu Masası, Esnaf Masası ve Ekonomi Masası da sahaya ağırlık verecek.</p>
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CHP

CHP’de doğu masası ve ekonomi masası çalışmaları devam edecek. Esnaf, çiftçi ve köy ziyaretleri gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise il gezilerine devam edecek. CHP’nin daha önce seçimlerde az oy aldığı bölgelerde çalışma yürütülecek. Doğu Masası, Esnaf Masası ve Ekonomi Masası da sahaya ağırlık verecek.

<h3>HDP</h3><p>HDP’li vekiller de alanlarda halkın sorunlarını dinlemeye devam edecek. HDP, kayyum atamalarıyla elinden alınan belediyelerde kayyum başkanların yarattığı sorunları da halktan dinleyecek.</p>
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HDP

HDP’li vekiller de alanlarda halkın sorunlarını dinlemeye devam edecek. HDP, kayyum atamalarıyla elinden alınan belediyelerde kayyum başkanların yarattığı sorunları da halktan dinleyecek.

<h3>İYİ PARTİ</h3><p>İYİ Parti’de ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesi’ndeki il ziyaretleri sürecek. Genel Başkan Meral Akşener bayram sonrası her hafta 3 kente gidecek.</p>
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İYİ PARTİ

İYİ Parti’de ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesi’ndeki il ziyaretleri sürecek. Genel Başkan Meral Akşener bayram sonrası her hafta 3 kente gidecek.

<p><strong>MHP</strong></p><p>MHP’de ise Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatı ile milletvekilleri il gezilerine çıkacak. MHP’nin yaz programında il-ilçe başkanları ve belediye başkanları başta olmak üzere parti içi eğitimler de devam edecek.</p>
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MHP

MHP’de ise Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatı ile milletvekilleri il gezilerine çıkacak. MHP’nin yaz programında il-ilçe başkanları ve belediye başkanları başta olmak üzere parti içi eğitimler de devam edecek.

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