Eski Fenerbahçeli Steven Caulker'dan ayrılık açıklaması

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2021 Salı, 16:34
<p>Fenerbahçe'nin Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı ancak teknik direktör Vitor Pereira'nın takımda istememesi nedeniyle gönderilen Steven Caulker, İskoç basınına açıklamalarda bulundu.</p><p>İşte Caulker'ın açıklamaları:</p>

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı ancak teknik direktör Vitor Pereira'nın takımda istememesi nedeniyle gönderilen Steven Caulker, İskoç basınına açıklamalarda bulundu.

İşte Caulker'ın açıklamaları:

<p>Geçen yıl Fenerbahçe'de Erol Bulut beni gerçekten istedi ancak kulüp transferi bitiremedi. Bu yaz ise transfer gerçekleşti ancak yeni teknik direktör beni istemedi. Bu gerçekten ironik.</p>

Geçen yıl Fenerbahçe'de Erol Bulut beni gerçekten istedi ancak kulüp transferi bitiremedi. Bu yaz ise transfer gerçekleşti ancak yeni teknik direktör beni istemedi. Bu gerçekten ironik.

<p>Fenerbahçe ile anlaştıktan sonra İskoçya Teknik Direktörü Clarke'ı aradım. Milli Takım konusunu ilk ağızdan duymak istedim. Bana açıkça defans oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi, saygı duydum.</p>

Fenerbahçe ile anlaştıktan sonra İskoçya Teknik Direktörü Clarke'ı aradım. Milli Takım konusunu ilk ağızdan duymak istedim. Bana açıkça defans oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi, saygı duydum.

<p>Clarke, daha sonra, koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye gelerek beni izleyemediğini söyledi. Daha sonra geliş izleyebileceğini ancak şu noktada kararının net olduğunu belirtti.</p>

Clarke, daha sonra, koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye gelerek beni izleyemediğini söyledi. Daha sonra geliş izleyebileceğini ancak şu noktada kararının net olduğunu belirtti.

<p>Bu konuda benim hiçbir kötü düşüncem yok. Bana karşı açık ve netti, benim istediğim de buydu. Futbol düşünceler oyunudur ve birçok teknik adam da beni beğenmeyebilir, aynı zamanda birçoğu da beğenebilir. Bu oyunun bir parçasıdır.</p>

Bu konuda benim hiçbir kötü düşüncem yok. Bana karşı açık ve netti, benim istediğim de buydu. Futbol düşünceler oyunudur ve birçok teknik adam da beni beğenmeyebilir, aynı zamanda birçoğu da beğenebilir. Bu oyunun bir parçasıdır.

<p>Değişik bir futbol kariyerim oldu. Bir ülkenin tarihinde yer alabilme ve onu harika üzerinde bulunabilir kılma fikri beni heyecanlandırıyor. Sierra Leone'yi de bu yüzden seçtim.</p>

Değişik bir futbol kariyerim oldu. Bir ülkenin tarihinde yer alabilme ve onu harika üzerinde bulunabilir kılma fikri beni heyecanlandırıyor. Sierra Leone'yi de bu yüzden seçtim.

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