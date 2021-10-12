Eski Fenerbahçeli Steven Caulker'dan ayrılık açıklaması

Bu konuda benim hiçbir kötü düşüncem yok. Bana karşı açık ve netti, benim istediğim de buydu. Futbol düşünceler oyunudur ve birçok teknik adam da beni beğenmeyebilir, aynı zamanda birçoğu da beğenebilir. Bu oyunun bir parçasıdır.